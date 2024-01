7. január 2024 TOS Lifestyle Máte doma mačku? Podľa vedcov to zvyšuje riziko vypuknutia TEJTO duševnej poruchy! Podozrenie, ktoré tu je už dlhšie, zosilnila nová vedecká štúdia. Môžu mať mačky na svedomí vypuknutie vážneho duševného ochorenia u ľudí?

Nová vedecká štúdia naznačuje, že pravidelný kontakt s mačkami môže až zdvojnásobiť riziko vypuknutia schizofrénie.

Zanalyzované výskumy

Vedci v Austrálii došli k tomuto záveru po zanalyzovaní sedemnástich výskumov publikovaných za posledných 44 rokov z jedenástich krajín sveta.

„Zistili sme, že osoby v pravidelnom kontakte s mačkami mali približne dvojnásobnú pravdepodobnosť vzniku schizofrénie,“ uvádza štúdia zverejnená v časopise Schizophrenia Bulletin. Je za ňou tím z Queenslandského centra pre výskum duševného zdravia.

Schizofrénia je komplexné duševné ochorenie, ktoré okrem iného môže spôsobovať príznaky ako sú halucinácie, počutie hlasov, problémy s jasným myslením či vzťahom k ostatným. Zvyčajne vypukne v neskorej tínedžerskej alebo ranej dospelosti.

Toxoplasma gondii?

Spojenie mačiek so zvýšeným rizikom schizofrénie nie je nové a rieši sa to od roku 1945. Podľa servera New York Post viacerí odborníci to pripisujú parazitu Toxoplasma gondii.

Predpokladá sa, že parazit vstupuje do ľudského tela uhryznutím mačkou alebo kontaktom s jej telesnými tekutinami či výkalmi.

Táto teória však doteraz nebola potvrdená. Taktiež autori najnovšej štúdie upozorňujú, že na konečný verdikt ohľadom spojenia mačiek so zvýšeným rizikom schizofrénie je potrebný ďalší rozsiahlejší výskum.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk