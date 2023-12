7. december 2023 Rastislav Búgel Politika Matovič opäť na scéne: Neudržal sa a POKAZIL deťom Mikuláša v parlamente! VIDEO Mikulášske rokovanie parlamentu spestril detský folklórny súbor. Igor Matovič sa však opäť neudržal na uzde. Čo vystrájal?

Na sv. Mikuláša (v stredu 6. decembra) čakalo na parlamentných poslancov príjemné prekvapenie. O spestrenie dlhého rokovacieho dňa sa im postaral Detský folklórny súbor Čuňovský kŕdeľ.

Deti si pripravili krátke scénky spojené s ľudovým spevom, ktoré boli ladené na vianočnú tému.

Matovič (opäť) v akcii

Deťom sa vo vestibule Národnej rady SR poďakoval aj predseda parlamentu Peter Pellegrini a koledníci si vyslúžili aj potlesk. Celé to sledoval Igor Matovič stojaci v pozadí.

Slovná prestrelka

Vyčkával na príležitosť. Tá sa mu naskytla v momente, keď sa už deti otáčali na odchod. V tom momente pristúpil Matovič a na adresu Pellegriniho spustil.

„Deti, potom aby ste vedeli, tento ujo je klamár…,“ vravel malým členom folklórneho súboru.

Vedúca súboru okamžite zareagovala: „Deti, poďte od tohto pána, prosím vás.“ Ukázala na Matoviča a dodala: „Toto je, prosím vás, čert.“ Igor Matovič jej odpovedal: „Pani, vy ste teda veľmi trápna. Ale takto zneužiť deti na politiku… To je naozaj hanba.“

Čert prišiel osobne

Rozhorčenie netajila ani strana Hlas-SD. Na sociálnej sieti napísala, že Matovičovi nie je svätý ani Mikuláš, ani deti.

„Poďakovanie Petra Pellegriniho deťom z folklórneho súboru za pekné mikulášske vystúpenie na pôde Národnej rady – a hneď potom sa prejaví Igor Matovič, ktorý neváha na šírenie nenávisti zneužiť akúkoľvek príležitosť – ani deti na sviatok Mikuláša,“ napísala strana a pripojila aj video celého incidentu.

Na prípad upozornil aj poslanec Hlasu-SD Samuel Migaľ. „Aký by to bol Mikuláš, keby neposlal čerta? No a ten čert prišiel osobne. Myslím, že toto už naozaj nepotrebuje komentár a každý si názor na tohto človeka urobí sám,“ povedal vo videu.

Peter Pellegrini dodal, že deti z parlamentu neodišli naprázdno: „Mikuláš im totižto pod našim stromčekom nechal balíčky plné sladkostí.“

Zdroj: Facebook.com/HLAS - sociálna demokracia

Zdroj: Dnes24.sk