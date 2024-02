Medvedev hrozí západu APOKALYPSOU! TOTO bude znamenať KONIEC všetkého

Bývalý ruský prezident a blízky Putinov spojenec Dmitrij Medvedev opäť pohrozil západu. Na sociálnej sieti upriamil pozornosť na to, že viacerí európski politickí a vojenskí lídri v poslednom čase upozornili, že ich krajiny musia byť pripravené na vojnu s Ruskom.

Aj keď Rusko podľa Medvedeva veľakrát zdôraznilo, že konflikt s členskými štátmi NATO a EÚ nehrozí, tak „nebezpečné vyjadrenia stále pokračujú.“

Podľa bývalého ruského prezidenta sú dôvody zrejmé. „Je potrebné odviesť pozornosť, aby sa ospravedlnili mnohomiliardové výdavky na obťažujúcu banderovskú Ukrajinu. V skutočnosti sa obrovské sumy peňazí nevynakladajú na riešenie sociálnych úloh, ale na vojnu v umierajúcej krajine, ktorá je pre daňových poplatníkov cudzia, s obyvateľstvom, ktoré je roztrúsené po Európe a teraz terorizuje ľudí,“ napísal Medvedev, podľa ktorého vlády európskych krajín klamú svojich obyvateľov.

Obratom sa však Európe a NATO začal vyhrážať. „Ak by nedajbože taká vojna vypukla, nebude podľa scenára špeciálnej vojenskej operácie. Nebude sa bojovať v zákopoch s použitím delostrelectva, obrnených vozidiel, dronov a elektronického boja,“ uviedol.

Sám Medvedev priznal, že NATO je obrovská vojenská sila, ktorej sa dá konkurovať iba ťažko. Preto je podľa neho Rusko pripravené pristúpiť k najkrajnejšiemu riešeniu.

„Keďže naše vojenské schopnosti sú vzájomne neporovnateľné, jednoducho nebudeme mať na výber. Odozva bude asymetrická. Na obranu územnej celistvosti našej krajiny sa použijú balistické a riadené strely so špeciálnymi hlavicami. Vychádza to z dokumentov našej vojenskej doktríny a tá je všetkým dobre známa. A toto je presne tá apokalypsa. Koniec všetkého,“ varuje Medvedev.

Foto: ilustračné

