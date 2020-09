14. september 2020 Správy Zo Slovenska Minister Gröhling: Identifikovaný prípad ochorenia COVID-19 máme v 100 školách

Tisíce žiakov a stovky učiteľov v domácej izolácii. Branislav Gröhling prehovoril o aktuálnej situácii na našich školách.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Identifikovaný prípad ochorenia COVID-19 je k pondelku do 11.30 h potvrdený na 100 školách, v rámci toho je zatvorených 417 tried. Počas pondelkového zasadnutia krízového štábu to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

„V domácej izolácii je 7490 žiakov a 905 učiteľov. Z celkového počtu je to menej ako jedno percento žiakov, ktorí sú zasiahnutí ochorením COVID-19,“ uviedol Gröhling.

Rovnako podľa neho ide o menej ako dve percentá škôl. „My sa týmto číslam, aj keď vyzerajú negatívne, tešíme, pretože ak dosahujeme len jedno percento zo všetkých žiakov, tak túto situáciu zvládame,“ povedal šéf rezortu školstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR iniciovalo mechanizmus, aby boli každý deň k dispozícii čerstvé informácie o tom, čo sa v školstve deje. Ide o platformu COVID – školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie.

Chcete mať vždy po ruke informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte Facebook Dnes24.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR