20. apríl 2024 Regióny Miro fotil na východe čerešňový raj: Z miesta ho vyhodil CAP, je z toho parádny záber! Neuveriteľný príbeh fotografa, ktorý sa odohral na východe Slovenska, zachytáva úchvatná fotka!

Zdroj: TASR/Branislav Caban

Nedávno sme vám priniesli fotogalériu z dedinky Brdárka v Rožňavskom okrese, kde v týchto dňoch kvitnú tisícky čerešňových stromov a tento výjav je veľkým lákadlom pre mnohých. Nájdete ju tu.

Zaujímavé fotky si prišiel zhotoviť aj fotograf Miro, ktorého na sociálnej sieti sledujú a jeho snímky obdivujú desiatky tisíc fanúšikov. Údolie s rozkvitnutými čerešňami sa rozhodol nafotiť zo skalnatej vyhliadky Vdovčíkovo kreslo.

Rozložil statív a začal fotiť…

„Po asi polhodine som začul lomoz a sekundu na to ma niekto zozadu štuchol tak, že som skoro spadol do priepasti aj s mojou fotovýbavou. Druhý šok bol, keď som sa obzrel a uvidel toho čerta rohatého – capa, ktorý sa na mňa vyškieral. Vzadu za ním som zbadal dve ďalšie kozy. Rýchlo som zbalil statív a presunul sa do bezpečia na druhú stranu vyhliadky. Cap, ktorého som neskôr nazval Brďo, zaujal moje miesto a kochal sa tou krásou navôkol,“ popisuje nevšedný zážitok fotograf.

Pochopil, že capovi obsadil jeho flek. „Za čo sa mu takto na diaľku ospravedlňujem. Ako som ho fotil povedal som mu nahlas aj to, čo si bežne len tak nedovolím – ty Brďo, máš pekné kozy,“ pobavil Miro.

Krásnu snímku, ktorá túto udalosť navyše dokonale vystihuje, si môžete pozrieť nižšie.

Titulné foto: ilustračné

BRĎO NA BRDÁRKE Výstup z dediny Brdárka na skalnatú vyhliadku Vdovčíkovo kreslo trvá asi 45 minút. Vybral som sa tam... Posted by Miro Sabo Photography on Monday, April 15, 2024

Zdroj: Dnes24.sk