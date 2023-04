5 Galéria Zdroj: Facebook.com/Mestská polícia Bratislava Mladá žena chcela spáchať SAMOVRAŽDU: Pred skokom z mosta jej zabránili policajti, FOTO Chcela si vziať život. Vo večerných hodinách zasahovali na Moste SNP príslušníci mestskej polície. Boli privolaní k žene, ktorá plánovala spáchať samovraždu. 27. apríl 2023 han Krimi

„Mladá žena mala v úmysle skočiť z mosta. Zachraňovali ju hliadky mestskej polície spolu s okoloidúcimi ľuďmi,“ napísali na Facebooku mestskí policajti.

„Upozornili nás na ňu prostredníctvom linky 159 všímaví okoloidúci, ktorým nebola ľahostajná. Tí sa ju, až do príchodu hliadok, snažili dostať čo najďalej od zábradlia. Opatrným a citlivým prístupom policajtky sa napokon ženu podarilo upokojiť a následne dostať do opatery záchranárov, ktorí ju aj za našej asistencie previezli do nemocnice,“ dodali.

Rada od polície

„V prípade, ak sa stanete svedkom podobnej situácie, nebojte sa človeku v núdzi podať pomocnú ruku tak, ako to urobili aj pohotoví ľudia v tomto prípade. Môžete tak zachrániť zdravie a aj život. Na našej bezplatnej linke 159 sme pre vás k dispozícii nepretržite, neváhajte sa preto na nás kedykoľvek obrátiť,“ informujú mestskí policajti.

