10. december 2022 Magazín Multimilionár Patrik Tkáč otvára reštauráciu: Oheň priamo pred vami a jedlá od TOP šéfkuchára! Reštaurácia sa nachádza vo veľmi príjemnej lokalite Devína. Rezervovať stôl si môžete už v týchto dňoch.

Reštaurácia Patrika Tkáča by mala spestriť gastro mapu Bratislavy už onedlho. Dátum, kedy si prví gurmáni pochutia na bohatom menu, je 14. decembra.

Pôsobivá lokalita aj ponuka

Reštauráciu nájdete vo veľmi príjemnej lokalite Devína. Rezervovať stôl si môžete už v týchto dňoch. ECK totiž oficiálne spustila aj online rezervačný systém.

Názov reštaurácie nie je jednoduché rozlúsknuť. „Dostala názov podľa pomenovania honu Gold Eck, na ktorom stojí a ktorý sa objavil už na mapách z 18. storočia. Dokonca sa nachádza na jeho rohu. V jej tesnej blízkosti sú aj vinohrady Patrika Tkáča, ktorý si tu vybudoval malebné vinárstvo Zlatý roh,“ uvádza Startitup.

Podnik sa bude môcť pochváliť vinotékou, kde nájdete celkom 8 000 fliaš kvalitného slovenského aj svetového vína.

V kuchyni sa bude zvŕtať známy šéfkuchár Daniel Tilinger so svojím tímom. „Na celej šachovnici chutí bude kráľom otvorený oheň. Práve ten má udávať tempo takmer každej ďalšej chuti. Jedlo ti navyše pripravia priamo pred tvojimi očami. Kvalita surovín, ktoré prejdú rukami šéfa kuchyne, budú striktne lokálneho charakteru a budú sa viazať na hranice susedných štátov,“ vyratúva plusy reštaurácie Startitup.

Iba večere

Ako píše Startitup, myšlienka Patrika Tkáča o skvelej reštaurácii sa rodila približne tri a pol roka. „Keď sa niečo plánuje takú dlhú dobu, možno očakávať projekt, ktorý bude prepracovaný do toho najmenšieho detailu. ECK nebude výnimkou,“ sľubuje Tkáč.

Reštauráciu neplánuje mať otvorenú celý týždeň, ale iba od stredy do nedele a zatiaľ iba na večere a to výlučne na rezerváciu. Majú na to pádny dôvod – aby sa kuchyňa vedela presne pripraviť na svojich hostí a doručiť im kvalitný zážitok hodný michelinskej hviezdy.

Reštaurácia ponúkne 34 miest a súkromnú miestnosť, kam sa zmestí 10 ľudí.

Cena degustačného menu s viacchodovými menu by nemala prekročiť hranicu 100 eur. Tak čo? Už sa vám zbiehajú slinky?

