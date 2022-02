Zdroj: Instagram.com/elonrmuskk Musk daroval viac ako 5 MILIÁRD eur na charitu. Za ďalšími miliardármi ale zaostáva Miliardár daroval akcie charite potom, ako začiatkom novembra 2021 predal akcie v hodnote 16,4 miliardy USD na základe prieskumu medzi užívateľmi siete Twitter. 15. február 2022 Magazín

15. február 2022 Magazín Musk daroval viac ako 5 MILIÁRD eur na charitu. Za ďalšími miliardármi ale zaostáva Miliardár daroval akcie charite potom, ako začiatkom novembra 2021 predal akcie v hodnote 16,4 miliardy USD na základe prieskumu medzi užívateľmi siete Twitter.

Generálny riaditeľ amerického výrobcu elektromobilov Tesla Elon Musk daroval od 19. do 29. novembra 2021 celkovo 5 044-tisíc akcií najhodnotnejšej automobilky na svete na charitu, informuje správa agentúry Reuters.

Anketa na Twitteri

Podľa Reuters mal dar hodnotu 5,74 miliardy USD (5,07 miliardy eur) na základe záverečných cien akcií Tesly v čase, keď ich Musk daroval. V správe pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC) nebol uvedený názov charitatívnej organizácie.

Miliardár daroval tieto akcie charite potom, ako začiatkom novembra 2021 predal akcie v hodnote 16,4 miliardy USD na základe prieskumu medzi užívateľmi sociálnej siete Twitter, ktorých sa spýtal, či sa má zbaviť 10-% svojho podielu v Tesle. Na ankete sa zúčastnilo vyše 3,5 milióna ľudí a približne 58 % hlasovalo za predaj akcií.

Musk vtedy na Twitteri uviedol, že v roku 2021 zaplatí viac ako 11 miliárd USD na daniach z dôvodu uplatnenia opcií na akcie.

Viacerí politici v USA, vrátane Bernieho Sandersa a Elizabeth Warrenovej, pritom minulý rok vyzývali bohatých ľudí, aby platili vyššie dane.

Daňové zvýhodnenie

Analytici predtým uviedli, že ak by Musk daroval akcie Tesly, znamenalo by to pre neho daňové zvýhodnenie, pretože akcie darované na charitu nepodliehajú dani z kapitálových výnosov, ako by to bolo pri predaji.

„Jeho daňové výhody by boli obrovské,“ povedal Bob Lord, spolupracovník Institute for Policy Studies. „Ušetril by 40 % až 50 % z 5,7 miliardy USD na dani v závislosti od toho, či by si mohol uplatniť odpočet zo svojho príjmu v Kalifornii. Vyhol by sa tak dani zo zisku, ktorú by musel zaplatiť, ak by akcie predal.“

Koľko daroval?

Podľa údajov Chronicle of Philanthropy bol Musk minulý rok druhým najväčším darcom v USA po Billovi Gatesovi a Melinde Gatesovej.

Muskove gestá verejnej filantropie však zatiaľ zaostávajú za ďalšími miliardármi. Musk a zakladateľ Amazonu Jeff Bezos darovali menej ako 1 % svojho čistého majetku, kým Warren Buffett a George Soros rozdali začiatkom septembra podľa časopisu Forbes viac ako 20 %.

Muskova nadácia

Musk je prezidentom Muskovej nadácie, ktorá okrem iného ponúka granty na „vývoj bezpečnej umelej inteligencie v prospech ľudstva“, uvádza sa na jej webovej stránke.

Minulý rok Musk a jeho nadácia ponúkli ceny vo výške 100 miliónov USD tým, ktorí dokážu prísť s technológiou na odstránenie uhlíka z atmosféry.

Šéf Tesly vlani uviedol, že daroval 20 miliónov USD školám v Cameron County v Texase, kde sa nachádza miesto štartu rakiet Space X, a 10 miliónov USD mestu Brownsville.

A naznačil aj ambicióznejšie filantropické ciele. „Ak (Svetový potravinový program OSN, WFP) dokáže presne opísať, ako 6 miliárd USD vyrieši svetový hlad, hneď teraz predám akcie Tesly a urobím to,“ napísal vlani na Twitteri. Reagoval tak na prosbu o dar od Davida Beasleyho, výkonného riaditeľa WFP.

Zdroj: TASR