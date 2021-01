14. január 2021 Regióny Na jar si primátorka znížila plat: Už to neplatí, Turčanová prirovnala gesto k sado-maso

Plat primátorky mesta Prešov sa v roku 2020 kvôli koronakríze menil. Od vlaňajšieho septembra však požiadala o opätovný návrat k pôvodnému.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Ešte v apríli 2020 sa na začiatku koronakrízy prešovská primátorka Andrea Turčanová rozhodla, že si svoj plat zníži na zákonné minimum.

Chýbalo informovanie

Podobne sa k zníženiu podujali aj jej dvaja zástupcovia Pavol Neupauer a Vladimír Feľbaba. Informovala vtedy o tom aj médiá.

„Pani primátorka si znížila plat počas mimoriadnej situácie, o čom informovala médiá aj mestské zastupiteľstvo. V septembri, alebo októbri 2020 si pravdepodobne opätovne navrátila poberanie svojho zvýšeného platu. Ak sa tak rozhodla, mala o tom informovať poslanecký zbor, aby sme neboli zavádzaní,“ pripomenul jej počas decembrového rokovania poslanec MsZ Martin Eštočák.

Poslancami schválený vyše päťtisícový plat tak primátorka poberá naspäť, čo aj sama priznala.

Vysvetlenie primátorky

„Áno, 25. septembra som požiadala o zvýšenie vzhľadom na to, že som spolu so zástupcami mala 4,5 mesiaca znížené platy. Trošku ma naštartovala aj vaša otázka v rámci infozákona, či ešte stále poberám znížený plat. Tak asi som za hlupaňu, keď poberám znížený,“ povedala na rokovaní mestského zastupiteľstva primátorka.

„Znížiť plat som sa rozhodla preto, lebo som si myslela, že všetci, vrátane zamestnancov na tomto úrade by sme sa mali spolupodieľať na tom, aby sme v ťažkej situácii hlbšie siahli do vrecka. Žiaľ, okrem mňa a zástupcov tento krok nenasledoval nikto. Bolo to také sado-maso gesto,“ vysvetlila pozadie a okolnosti o výške platu počas decembrového rokovania prešovského zastupiteľstva.

Primátorka si tak povedala, že to asi nemá zmysel. „Na základe vašej infožiadosti som požiadala o obnovu vyplácania platu v pôvodnej výške. Následne to urobili aj obidvaja zástupcovia,“ povedala na MsZ. Primátorka tak v hrubom namiesto 3 866 eur opäť poberá 5 258 eur.

Hl. foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk