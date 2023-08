Na pracovných pohovoroch je rozšírený TRIK so šálkou kávy: ČO ním zamestnávatelia sledujú?

Manažéri na pracovných pohovoroch testujú nič netušiacich uchádzačov so šálkou kávy. O čo ide?

Manažéri na pracovných pohovoroch testujú nič netušiacich uchádzačov so šálkou kávy. O čo ide?

Nacvičiť si najlepšie odpovede na pracovný pohovor sa čiastočne dá a čiastočne nie. Potenciálni zamestnávatelia vás môžu hodnotiť podľa úplne iných kritérií, ako si myslíte.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať REVOLUČNÁ novinka! Štát bude opitým ľuďom PREPLÁCAŤ taxík

Dobrým príkladom je test so šálkou kávy. Za jeho autora sa označuje Trent Innes, šéf softvérovej firmy a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Xero Australia. Dnes už zďaleka nie je jediný, kto ho využíva. Tieto nové praktiky resp. neviditeľné triky na pohovoroch sú stále používanejšie aj u nás. A toto je len jeden z nich.

„Vždy vezmem na začiatku uchádzača do jednej z našich kuchýň a skončíme pri káve alebo inom nápoji. Potom sa so šálkou vrátime späť do kancelárie,“ vysvetlil manažér pre server 7news.com.au.