Na Slovensku sa zastaví čas: VIEME, kedy nastúpia Slováci proti Američanom!

Pôjde o konfrontáciu víťaza B-skupiny so štvrtým tímom A-skupiny. Zápasy základnej fázy Slováci odohrali v menšej hale Olympijského športového centra Riga.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Obrovská tragédia: Vlak zrazil dve dievčatá, jedno zomrelo, FOTO

Za Američanmi skončili na druhom mieste Fíni, narazia na Čechov, ktorí si víťazstvom v utorkovom federálnom šlágri zabezpečili tretie miesto v „áčku“. Rusi pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC) ako víťazi B-skupiny narazia v klasickom šlágri na Kanadu, ktorá postúpila na poslednú chvíľu s obrovskou dávkou šťastia.

Ďakuje za to Nemecku, ktoré v dramatickom vyvrcholení základnej fázy udržalo výsledok 2:1 proti Lotyšsku, na ktorého úkor zavialo do vyraďovačky „javorový list“. Nemci sa z tretieho miesta stretnú krížovým spôsobom so Švajčiarmi.