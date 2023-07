3 Galéria Zdroj: SHMÚ Na východe vyčíňa SUPERCELA: Priniesla OBRIE krúpy, vytápa aj domy, FOTO Ľudia podľa slov meteorológov zdokumentovali krúpy s maximálnym priemerom do 6 cm. Po búrke zostali zatopené domy aj dvory. Dnes o 18:15 Jakub Forgács Zo Slovenska

Dnes o 18:15 Jakub Forgács Zo Slovenska Na východe vyčíňa SUPERCELA: Priniesla OBRIE krúpy, vytápa aj domy, FOTO Ľudia podľa slov meteorológov zdokumentovali krúpy s maximálnym priemerom do 6 cm. Po búrke zostali zatopené domy aj dvory.

3 Galéria Zdroj: SHMÚ

Na severovýchode Slovenska sa v pondelok podvečer vyskytuje supercela, ktorá len veľmi pomaly postupuje na východ až juhovýchod, stále prináša väčšie krúpy a prívalový dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Obrie krúpy

„Zdokumentovali ste krúpy s maximálnym priemerom do 6 cm,“ píšu meteorológovia.

„Dlhšie bola pomerne stacionárna, a preto má rozsiahlu nákovu, ktorú výškové prúdenie unáša ďaleko od zdroja nad Ukrajinu,“ pokračuje SHMÚ s tým, že ďalšie búrky vznikajú na rozhraní siahajúcom z Dolného Rakúska na Moravu, no k nám nepostupuje.

„Naším smerom však postupuje búrka v centrálnom Rakúsku, ktorá prináša aj silnejší vietor s nárazmi 70–100 km/h. Viaceré numerické modely simulujú príchod aj na Slovensko, kde sú aj podľa meraní vhodnejšie podmienky (teplejšie a vlhšie prostredie), no v Rakúsku jej v ceste stojí pomerne suchá oblasť, ktorá tak môže spôsobiť jej zoslabnutie (to sa týka najmä severnej časti búrky, ktorá už v týchto chvíľach slabne, južná by však nemusela, v blízkosti Álp sú podmienky lepšie),“ dodali meteorológovia, podľa ktorých tak silný vietor vo večerných hodinách môže prísť aj na Slovensko.

Po búrke s krúpami došlo aj k zatopeniu viacerých lokalít. Viac sa dočítate na nasledujúcej strane.

Zdroj: Facebook

3 Galéria

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: TASR/Dnes24.sk