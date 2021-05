Zdroj: Zmudri.sk Načo je nám NATO? ZMUDRI pomocou videí! Mladá generácia sa aj takto učí o OSN V nedeľu 9. mája si aj Slovensko pripomenulo Deň Európy a to, že naša krajina prešla za posledné takmer dve desaťročia veľkým posunom. 11. máj 2021 ELA Rôzne

11. máj 2021 ELA Rôzne Načo je nám NATO? ZMUDRI pomocou videí! Mladá generácia sa aj takto učí o OSN V nedeľu 9. mája si aj Slovensko pripomenulo Deň Európy a to, že naša krajina prešla za posledné takmer dve desaťročia veľkým posunom.

V máji 2021 si taktiež pripomíname 17. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Čo keď premeníme na vývoj človeka, je to už život jedného plnoletého občana. A sú to práve dnešní tínedžeri a stredoškoláci, a zároveň aj čoskoro prvovoliči, ktorí budú rozhodovať o smerovaní našej krajiny.

Súčasná mladá generácia už doslova nabehla na rozbehnutý vlak a život „modernej“ krajiny s neobmedzeným cestovaním, štúdiom v zahraničí, väčšej slobody… No nie je to iba skratka EÚ, ktorá nás automaticky zaraďuje medzi vyspelé demokratické krajiny.

Keď sa 1. januára v roku 1993 Česká a Slovenská federatívna republika pokojnou cestou rozdelila na dva samostatné štáty, trvalo ďalších vyše desať rokov, kým naša vlajka prvýkrát visela po boku spojencov NATO. No ešte v ten mesiac sa Slovensko stalo členskou krajinou Organizácie Spojených národov (OSN).

Aby mladí vedeli a rozumeli

To, či považujeme členstvo Slovenska v NATO alebo OSN za prospešné a prínosné, je každého osobný názor. Mal by byť však vytvorený na základe pravdivých a overených informácií. Ako fungujú a načo tu vôbec sú? A ako to podať (nielen) mladým tak, aby tomu rozumeli?

S nápadom, ako podať tieto informácie zrozumiteľne, poučne a nápadito prišli autori online vzdelávacej platformy Zmudri.sk. Rozhodli sa vytvoriť náučné videá na dôležité a praktické témy, ktoré potrebujú mladí ľudia do života, ale zároveň sú podľa nich zanedbané na základných a stredných školách.

Ich videokurzy sa týkajú tém, ako kritické myslenie, digitálna bezpečnosť, mediálna gramotnosť a rôznych aktuálnych spoločenských otázok.

Mladí sa o život zaujímajú

„Videá sme sa rozhodli tvoriť z toho dôvodu, že mladí ľudia majú o takýto obsah záujem a radi ho sledujú aj vo voľnom čase. K videám tiež vytvárame metodické materiály pre učiteľov, aby vedeli, ako ich používať na hodinách. Aktuálne je v projekte zapojených cez 5000 učiteľov,“ hovorí Lukáš Priškin, ktorý zastupuje OZ Zmudri.sk.

Platforma aktuálne pôsobí na vyše 700 školách po celom Slovensku a pomáha vyše 5150 učiteľom pri vzdelávaní žiakov. Keďže internetom sa šíri množstvo poloprávd a dezinformácií, Zmudri pripravilo o tejto téme nové vzdelávacie video. Študentom vysvetľujú, čo je NATO a OSN, ako tieto organizácie fungujú a načo je Slovensko ich členom.