Zdroj: pixabay.com Nad Slovenskom sa objavila POLÁRNA ŽIARA! Vzácny úkaz sa zopakuje, kedy ho sledovať? Svetelný úkaz je pre naše končiny pomerne netypický. Nenechajte si ujsť šancu vidieť ho, podmienky na pozorovanie vyzerajú sľubne. 27. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Polárna žiara sa mnohým z nás spája predovšetkým s krajinami severnej Európy. V noci na pondelok (27. 2.) bol ale svetelný úkaz zachytený na viacerých iných miestach, vrátane Slovenska.

Netypické lokality

Podľa portálu iMeteo mala žiara ružové a červené odtiene a okrem Slovenska ju pozorovali aj v Poľsku, Česku, Belgicku, Nemecku, na severe Maďarska či niekoľkých miestach v USA.

Ak ste toto nebeské divadlo premeškali, nezúfajte. Polárna žiara sa bude dať pozorovať aj v pondelok v noci a podmienky budú dokonca ešte lepšie.

Geomagnetická búrka

Základom pre vznik tohto úkazu je takzvaná geomagnetická búrka. Tá dnešná má byť naozaj veľmi silná.

„Slnečná erupcia tejto kategórie môžu ovplyvniť všetky satelitné technológie, rádiovú komunikáciu, elektrické rozvodné siete či navigačné signály, pričom môžu narušiť ich správne fungovanie na dlhší čas. Ak preto dôjde k výpadkom signálu, bude to pravdepodobne z tejto príčiny,“ ozrejmuje iMeteo.

Polárnu žiaru bude možné pozorovať túto noc, teda z pondelka na utorok, a to od západu slnka až do 3.00 hod. Noc by mala byť bezoblačná a šanca, že žiaru uvidíme v plnej paráde, sa tak zvyšuje.

Zdroj: Dnes24.sk