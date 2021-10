Zdroj: commons.wikimedia.org Najlepšie tímy NBA podľa stávkových kancelárií Priaznivci basketbalu sa už nemôžu dočkať štartu novej sezóny NBA, najlepšej basketbalovej ligy sveta. Prvý zápas sezóny sa odštartuje hneď vo veľkom štýle, pretože obhajca titulu Milwaukee Bucks privíta na svojej palubovke vo Fiserv Forum ašpiranta na titul Brooklyn Nets. 15. október 2021 Tlačové správy

15. október 2021 Tlačové správy Najlepšie tímy NBA podľa stávkových kancelárií Priaznivci basketbalu sa už nemôžu dočkať štartu novej sezóny NBA, najlepšej basketbalovej ligy sveta. Prvý zápas sezóny sa odštartuje hneď vo veľkom štýle, pretože obhajca titulu Milwaukee Bucks privíta na svojej palubovke vo Fiserv Forum ašpiranta na titul Brooklyn Nets.

Koho favorizujú na víťaza NBA stávkové kancelárie

NBA patrí k najsledovanejším súťažiam nielen v basketbalovom svete, ale aj celkovo medzi inými športami, preto stávkové kancelárie vypisujú rôzne dlhodobé stávky, ako napr. víťaz celej súťaže, postup do finále, víťazi jednotlivých divízií, kto získa ocenenie MVP po základnej časti alebo ocenenie nováčik roka. Tipéri majú možnosť podávať aj krátkodobé stávky už aj teraz na prípravné duely. Poďme sa pozrieť, koho favorizujú stávkové kancelárie na celkové umiestnenie, kto by mohol získať MVP po základnej časti, ale aj to, kto by mohol prekvapiť a získať ocenenie nováčik roka.

Všetky stávkové kancelárie či už Tipsport, Synottip, alebo Sazka a ďalšie sa zhodli na tom, že najväčšiu šancu získať titul majú Brooklyn Nets.

Najviac im verí Fortuna, ktorá ich hodnotí kurzom 3,55. Ako druhého možného šampióna kancelárie uvádzajú LA Lakers, ktorým napr. Tipsport a Chance veria zhodne kurzom 4,75. Ako tretieho kandidáta vybrali obhajcu titulu Milwaukee Bucks, ktorým napr. Synottip verí kurzom 8,7. Za čierneho koňa zvolili Golden State Warriors. Keď sa pozrieme na ocenenie najužitočnejšieho hráča ligy, všetky stávkové kancelárie sa zhodli na slovinskom rozohrávačovi Dallasu Mavericks Luka Dončićovi. O druhú priečku sa delia viacerí hráči, hlavne Kevin Durant, Stephen Curry a Giannis Antetokounmpo kurzom väčšinou 8. Na minuloročného víťaza Nikolu Jokiča Tipsport, Chance alebo Fortuna vypísali kurz až 16. Na nováčikovi roka sa stávkové kancelárie opäť zhodli a určili za víťaza rozohrávača Detroitu Pistons Cada Cunninghama. V tesnom závese za ním sa na druhom mieste drží krídelník Houstonu Rockets Jalen Green.

Ktorý tím má najlepšie hviezdne trio

Zvyčajne stávkové kancelárie nepovažujú za favoritov tímy, ktoré vypadli minulý rok hneď v prvom kole play off, avšak Nets alebo Lakers nemôžu len tak prehliadnuť, pretože tieto tímy majú na svojich súpiskách potrebnú kvalitu. Nepodarilo sa im ju naplno pretaviť do výsledku možno aj kvôli tomu, že sa im zranili kľúčoví hráči tímu.

Brooklyn Nets

Nets nepochybne disponujú jedným z najviac talentovaným triom Durant, Irving a Harden, avšak minulú sezónu títo hráči odohrali spolu len 8 zápasov. V play off proti Bucks sa zranil Harden, potom aj Irving a Durant sám na všetko nestačil. Harden mal zo 44 zápasov priemer 24,6 bodov, 10,8 asistencií a 7,9 doskokov. Durant v 35 zápasoch nazbieral v priemere 26,9 bodov, 5,6 asistencií a 7,1 doskokov. Irving mal v 54 zápasoch priemer 26,9 bodov a 6 asistencií. Vekový priemer tohto tria je 31 rokov. Mužstvo budú ale musieť potiahnuť aj iní hráči, napr. Harris alebo Griffin.

LA Lakers

Ani Lakers neobišli zranenia kľúčových hráčov, James a Davis vynechali značnú časť sezóny a tím v prvom kole play off podľahol Phoenixu Suns. Cez leto sa Lakers podarilo do tímu získať Westbrooka s Washingtonu a sformovali tak nové trio. James minulý rok odohral 45 zápasov s priemerom 25 bodov, 7,7 doskov a 7,8 asistenciií na zápas. Davis odohral 36 zápasov s priemerom 21,8 bodov, 7,9 doskokov. Westbrook nazbieral v 65 zápasoch priemerne 22,2 bodu, 11,5 doskokov a 11,7 asistencií. Toto trio má vekový priemer 32 rokov. Okrem Westbrooka tím posilnil aj ostrielaný útočník Anthony, ktorý by spolu Howardom alebo Rondom mohli potiahnuť tím, ak sa zraní James alebo Davis.

Milwaukee Bucks

Minulý rok ovládlo celú súťaž Milwaukee Bucks a po 50 rokoch získali opäť titul. V dramatickom 6 zápase finále porazili Phoenix Suns, v ktorom útočník Bucks Giannis Antetokounmpo nazbieral historických 50 bodov a bol zaslúžene vymenovaný MVP finále. Okrem neho tím ťahali aj rozohrávač Holiday a útočník Middleton. Holiday odohral 59 zápasov, v ktorých nazbieral priemerne 17,7 bodov a 6,1 asistencií. Middleton v 68 zápasoch uhral priemerne 20,4 bodov, mal 6 doskokov a 5,4 asistencií. Vekový priemer tria je 29 rokov.

Golden State Warriors

Určite je prekvapením, že stávkové kancelárie ako štvrtého potenciálneho víťaza vybrali mužstvo Warriors. Minulý rok sa nedostali ani do play-off, aj keď ich najlepší hráč Curry dosiahol svoje maximum, v 63 zápasoch priemerne nastrielal 32 bodov, pridal 5,5 doskokov a 5,8 asistencií. Thompson vynechal už druhú celú sezónu za sebou kvôli zraneniu achilovky, avšak očakáva sa jeho návrat. V dobrom svetle sa úkázal 20-ročný center Wiseman, ktorý v 39 zápasoch nazbieral priemerne 11,5 bodov a pridal 5,8 doskov. Okrem neho druhým najlepším hráčom po Currym bol Wiggins, ktorý nazbieral v 71 zápasoch 18,6 bodov na zápas, pridal 4,9 doskov a 2,4 asistencií. Vekový primer tejto trojice je 26 rokov. Musíme však podotknúť, že táto trojka znie najmenej presvedčivo a je dosť možné, že tím bude zase ťahať len Curry. Necháme sa prekvapiť, možno sa bodovo prebudí aj Green alebo aspoň na čas sezóny pomôže tímu po zranení uzdravený Thompson.

