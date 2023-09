Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer-SD, Sme rodina je mimo parlamentu Predčasné parlamentné voľby sa blížia. Ak by sa konali začiatkom septembra, najviac hlasov by podľa prieskumu získala strana Smer-SD. 17. september 2023 Zo Slovenska Politika

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 16,5 percenta a Hlas-SD so 14,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,0 percenta), SNS (6,4 percenta), KDH (6,2 percenta) a SaS (5,1 percenta).

Kto by sa do parlamentu nedostal?

Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by sa do parlamentu nedostala. Získala by 6,3 percenta, na postup však potrebuje aspoň sedem percent.

Pred bránami NR SR by ostalo aj hnutie Sme rodina (4,9 percenta), Demokrati (3,7 percenta), Aliancia (3,6 percenta), ĽSNS (1,8 percenta), Modrí, Most-Híd (1,5 percenta) a subjekty združené okolo Maďarského fóra (0,8 percenta).

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 37 kresiel, PS 33 a Hlas-SD 29. So 16 poslancami by bola v NRSR Republika, SNS by mala 13 mandátov, KDH 12 a SaS 10.

Prieskum sa realizoval od 6. do 13. septembra na vzorke 1001 respondentov.

Zdroj: TASR