Zdroj: Facebook.com/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti , Facebook.com/Igor Matovic Kým Matovič velebí TENISKU, ktorou kopol Kaliňáka, ZNEMOŽNILA ho sestra: Kto to videl? Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru-SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s Kaliňákom. Nezaobišlo sa to bez fyzickej potýčky. 14. september 2023 ELA Správy Politika

14. september 2023 ELA Správy Politika Kým Matovič velebí TENISKU, ktorou kopol Kaliňáka, ZNEMOŽNILA ho sestra: Kto to videl? Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru-SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s Kaliňákom. Nezaobišlo sa to bez fyzickej potýčky.

Niektorí nad tým len krútili hlavou, iní ostali zhrození, ďalší sa priam zabávali. Slovensko bolo v stredu svedkom nevídaného predvolebného súboja, ktorý neskončil štandardnou politickou výmenou názorov v diskusnej relácii.

Všetko sa to odohralo pred Úradom vlády, kde mala ohlásenú tlačovku strana Smer-SD k migrantom.

Predseda strany Robert Fico rečnil iba niekoľko minút, keď sa tam autom dostal expremiér a líder Obyčajných ľudí Igor Matovič.

Slávna teniska

Do mikrofónu v aute vykrikoval na adresu smerákov, že „sú mafiou, ktorá zničila túto krajinu a patria do basy.“ Následne sa k nemu vybral Robert Kaliňák, a ako už je verejnosti známe, neskončilo sa to milým slovom. Šéf OĽaNO dokonca dostal dvakrát päsťou do tváre. Kaliňák schytal kopanec do hrude.

Zatiaľ čo politológovia ostali priam šokovaní, aká je úroveň politikov, Slováci sa na videu, ktoré všetko zachytilo, priam zabávali.

Matovič venoval špeciálny status aj svojej obuvi. Teniske, ktorá kopancom zasiahla hruď Kaliňáka. „Minulý rok som ich dostal od Veroniky na narodky, odvtedy sme spolu prežili možno aj 300 dní a pomaly som im už chcel prestať byť verný, keďže sú už trochu hladné, no ale po tom, čo dnes dala táto babička “lavačka”, im to predsa urobiť nemôžem,“ vzdal „úctu“ svojej topánke.

Páchateľ či obeť?

Po incidente sa rozohrala hra, kto je vlastne obeť a kto vinník. Člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák podal v súvislosti so stredajším incidentom s lídrom OĽANO a priatelia Igorom Matovičom trestné oznámenie. Naopak, on to neurobí.

„Medzičasom som už zaregistroval od viacerých ľudí, že podali sami trestné oznámenie, takže už to považujem za duplicitné. Vzhľadom na to, že mnoho státisícov ľudí to videlo, zrejme padne viacero trestných oznámení. Policajný zbor to bude asi musieť zosumarizovať na jedno miesto,“ vysvetlil Matovič.

Dodal, že dôkazového materiálu je veľa vzhľadom na videozáznamy a prítomnosť novinárov. Považuje za jednoznačné, kto bol páchateľ a kto obeť.

„Neprajem to nikomu z vás, aby ste si to zažili. Z jednej strany ma škrtil, ťahal, vyťahoval z auta, alebo aj štípal Robert Kaliňák, z druhej strany jeho bývalý štátny tajomník pán Saloň, a naťahovali sa o mikrofón, ktorý sa pre nich stal symbolom pravdy, ktorá sa im zle počúvala,“ povedal Matovič.

Kde ho škrtil?

K potýčke sa na sociálnej sieti vyjadrila aj sestra Igora Matoviča. Mimochodom, je známa tým, že drsne komentovala politické dianie aj za vlády jej brata. Expresívne sa vyjadrovala aj na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej.

Evidentne sledovala aj stredajšiu tlačovku, pretože na sociálnej sieti to okomentovala jasne. Nič z toho, ako incident opisoval jej brat Igor, si však nevšimla.

„Že Kaliňák štípal a škrtil. Videli ste také niečo? Alebo je aj nejaké iné video v obehu, kde ho má Kaliňák škrtiť?,“ pýta sa na sociálnej sieti Belicová. A zrejme nie je jediná.

Minulý rok som ich dostal od Veroniky na narodky, odvtedy sme spolu prežili možno aj 300 dní … a pomaly som im už chcel... Posted by Igor Matovic on Wednesday, September 13, 2023

Zdroj: Dnes24.sk