Našla LÁSKU? Majka Demitrová má po svojom boku nového muža a žiari šťastím

Čas všetko vylieči. Aj takto častokrát v rozhovoroch reagovala niekoľko rokov na smrť svojho manžela Majka Demitrová, ktorá s hokejistom prežila dlhé roky.

Od leteckej tragédie, pri ktorej Paľko Demitra zahynul, už uplynulo dvanásť rokov a Majka za tie roky nikdy nijaký svoj vzťah na verejnosti nepotvrdila a ani nevyvrátila.

Prioritou pre mladú vdovu boli jej deti Lucas a Zara, nepríjemným otázkam týkajúcich sa svojho súkromia sa vždy vyhýbala. So stratou milovaného manžela, s ktorým bola od svojej mladosti, sa vyrovnávala písaním básní a kníh pre deti, Majka sa dala aj na štúdium psychológie.

Sympatická tmavovláska však podľa všetkého nie je sama a po jej boku sa už nejaký čas objavuje známy právnik, ktorého kancelária sídli v historickom centre Bratislavy.

Bak sa spolu s Demitrovou v dopoludňajších hodinách 24. decembra vybral na prechádzku a na ich tvárach nielenže nechýbal úsmev, ale dvojica sa držala za ruky a užívala si spoločné chvíle. Takto ich zachytili fotografi.

Zosnulý slovenský hokejový útočník Pavol Demitra bude v januári 2024 uvedený do siene slávy klubu St. Louis Blues. Ešte skôr, než sa táto správa dostala na verejnosť, o tom organizácia upovedomila jeho manželku Máriu Demitrovú. Spojil sa s ňou legendárny forvard Keith Tkachuk.

This is the moment Maja Demitra learned that her late husband, Pavol, will be inducted into the Blues Hall of Fame. #stlblues pic.twitter.com/5L6MS9Fwaq