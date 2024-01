26. január 2024 ELA Magazín Cestovanie Navštívte NAJVÄČŠÍ snežný labyrint kúsok od Slovenska: Za pár eur zažijete novú ATRAKCIU Snowlandia, najväčší snežný labyrint na svete, ktorý sa nachádza v meste Zakopané len 25 km od slovenských hraníc, aj tento rok láka mnohých Slovákov. V sezóne 2023/2024 sa návštevníci môžu tešiť na novú atrakciu.

26 Galéria Zdroj: Snowlandia - Śnieżny Labirynt

Na poľskej strane Tatier otvorili aj tento rok najväčší snehový labyrint na svete. Okrem lyžovačky, sánkovačky, snehového labyrintu či hradu sa tento rok môžete tešiť aj na veľkú novinku!

Labyrint pokrýva plochu až 3 km štvorcové. Je najväčší svojho druhu nielen v Poľsku, ale aj na svete. Výroba umelého snehu a výstavba celého Labyrintu trvá približne mesiac a je možná len pri mínusových teplotách.

Zápis v Guinessovej knihe rekordov

Prvýkrát bol labyrint postavený v roku 2016 a hneď nato získal zápis do Guinessovej knihy rekordov. Nachádza sa pod skokanským mostíkom „Wielka Krokiew“, v blízkosti Tatranského národného parku.

Snežný labyrint je súčasťou zimného zábavného parku Snowlandia. Impozantná stavba je postavená z tisíciov ľadových blokov, ktoré sa opierajú jeden o druhý. Vo večerných hodinách býva krásne osvetlená farebnými ilumináciami.

Viac ako labyrint

Z unikátneho snehového lesa Snowlandia si odnesiete zážitky, na ktoré budete ešte dlho spomínať. Približne 20 kilometrov od našich hraníc si môžete užiť unikátny výlet a medzi dvojmetrovými stenami snežného labyrintu aj množstvo zábavy.

Okrem toho si návštevníci môžu užiť aj iglu s ľadovými sochami a náučný tatranský park.

Snežný zámok, replika stredovekého hradu, ponúka cestu do minulosti: do rytierskych komnát. Snežný labyrint zas ponúka zábavu v blúdení a hľadaní východu, z ktorého sa vám odkryje nádherný výhľad na Zakopané a Tatry. Iglu s ľadovými sochami je umením samým o sebe, kde môžu návštevníci obdivovať diela miestnych umelcov.

Otváracie hodiny a vstupné

Zimný zábavný park Snowlandia je otvorený v zimnom období za priaznivých poveternostných podmienok. Otváracie hodiny sú denne od 10:00 do 20:00 h. Vstupné do snežného labyrintu je 30 zlotých, čo je v prepočte okolo 7 eur.

Ako píše oficiálna stránka Snowlandie, novinkou sezóny je Jaskyňa spiacich rytierov.

„Interaktívna show, stretnutie so žijúcou legendou: Spiacim rytierom v scenérii ľadového Giewontu. Prezentácia tatranských legiend, príbehov o prírode a anekdot o Tatrách, návšteva ľadového vnútrozemia "Giewont“. Ľadové sochy a skutočný rytier v oceľovom brnení. Možnosť odfotiť sa s rytierom. Nechajte sa pozvať na cestu v spoločnosti dobrodruha, atmosférických príbehov a hudby a dostaňte sa do vnútra jaskyne," pozýva Snowlandia návštevníkov. Čas návštevy je 20 až 25 minút. Stretnutia sa konajú každú hodinu od 11:00 do 19:00 hod.

Snehové bludisko a sánkarský kopec sú v prevádzke od 11. januára 2024. Vstupenky na jednotlivé atrakcie sa kupujú zvlášť. Ak ich chcete vidieť všetky, zakúpte si zvýhodnené lístky na všetky atrakcie. Dospelá osoba zaplatí za snežný labyrint a aj za iglu s ľadovými sochami 8 eur, cena tatranského náučného parku je necelých 7 eur a jaskyne okolo 5,70 eura.

Ak by ste chceli navštíviť všetko, pripravte si približne 22 eur. Deti platia menej.

9 Galéria

Zdroj: Snowlandia - Śnieżny Labirynt

Zdroj: Dnes24.sk