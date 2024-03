7. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia NECHUTNÉ! Zákazník sa VYPRÁZDNIL do záchodovej misy vystavenej v obchode Internetom preletelo nechutné video. Zákazník vykonal veľkú potrebu do záchodovej misy vystavenej v obchode.

Neznámy zákazník jedného z mníchovských hobbymarketov po sebe zanechal výraznú stopu. Ako informoval portál novinky.cz, behom návštevy obchodu potreboval súrne odbehnúť „na veľkú“.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si k tomu nevybral jeden z vystavených záchodov v oddelení sanitárneho tovaru!

Nechutné prekvapenie

„Tak to je pekné. Človek si chce v hobbymarkete kúpiť zrkadlovú skrinku a zrazu toto. Šialenstvo,“ povedal jeden zo zákazníkov pre Bild.

Podľa pracovníka je video, ktoré koluje po internete, pravé. „Stalo sa to v sobotu. Kedy presne, to nevieme. Zistili sme to až o 18.00,“ povedal.

„Aj keby tam boli kamery, nikto nemá na čele napísané svoje meno,“ dodal.

Zamestnancov prípad šokoval. Hlavne preto, že si neznámeho nikto nevšimol. Špinavú misu potom musel očistiť zamestnanec oddelenia.

Záchod vyzeral realisticky

„Ten týpek aspoň mohol použiť kefu,“ posťažoval si s tým, že nechutné to muselo byť ešte z iného dôvodu. Pri mise ani nikde v oddelení totiž nebol toaletný papier.

V diskusii sa ľudia pýtali, ako to, že v mise bola aj voda. Podľa pracovníkov obchodu z toho dôvodu, aby vystavované záchody vyzerali realisticky. „Že to niekto zoberie až tak vážne, nemohol nikto tušiť,“ povedal pre nemecký denník.

