Nelichotivé čísla v dostupnosti potravín na Slovensku: Kedy sa kompetentní dohodnú?

Dostupnosť všetkých potravín na vidieku nie je ani v súčasnosti samozrejmosťou.

Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) z konca minulého roka nemá 52 percent malých obcí predajňu potravín.

V spomínanom prieskume viac ako 65 percent starostov konštatovalo, že dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme.

Nechcú to riešiť?

Prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak si myslí, že situácia sa oproti minulosti diametrálne zmenila, a to k horšiemu. V relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV konštatoval, že je to hanba, a preto je potrebné urobiť všetko, aby nastala náprava a potraviny boli dostupné aj v tých najmenších obciach. Nepredpokladá však, že túto situáciu by chceli riešiť veľké nadnárodné reťazce.

„Všetci tí, ktorí majú do toho čo hovoriť, by sa mali stretnúť a nejakým spôsobom dohodnúť. Je to problematika, ktorá sa bude podľa mňa týkať najmä slovenských obchodníkov, tých väčších, ale i menších. K nim treba pripočítať Združenie miest a obcí Slovenska, teda starostov, a myslím, že by sa do toho malo zapojiť aj ministerstvo financií a rezort práce a sociálnych vecí,“ vysvetlil Katriak.

Uvedomuje si, že ekonomický efekt z takýchto malých predajní je v prostredí podnikateľskej sféry skutočne malý, niekedy až neudržateľný, ale dostupnosť potravín je podľa neho spoločenskou zodpovednosťou.

„Členovia ZO SR majú eminentný záujem, aby predávali prevažne slovenské potraviny. Podpisujeme kontrakty a máme veľmi úzke kontakty s organizáciami, ktoré zastupujú slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Robíme všetko pre to, aby sme slovenskú potravinu dostali na pult,“ hovorí prezident zväzu.

Nelichotivé čísla

Dodáva, že úlohou obchodníkov, výrobcov i príslušných rezortných ministerstiev, ktoré majú do toho čo povedať, bude vytvoriť také podmienky, aby sme sa v oblasti dostupnosť potravín priblížili ku krajinám V4.

„Mali sme individuálne rozhovory so starostami, kde to vyvolali občania tej ktorej obce, a nie všade sme sa stretli s pochopením. Žiadali sme napríklad, aby sme boli oslobodení od dane z majetku alebo aby sme nemuseli platiť nájomné v obecných priestoroch, pretože ten obrat na tých malých dedinách nie je veľký. Tam sa nepredáva ani kaviár, ani tá najdrahšia káva. Starosta by mal mať záujem, aby sa s tým obchodníkom dohodol,“ vysvetľuje Katriak.

Prezident zväzu obchodu víta aktivitu ZMOS-u a všetkých partnerov, a dúfa že sa konečne podarí nájsť riešenie, ktoré by zmenilo nelichotivé čísla v dostupnosti potravín na Slovensku. Okrem toho vedia diskutovať napríklad aj o zálohovaní PET fliaš či prevádzke ambulantných predajní.

