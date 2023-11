2 Galéria Zdroj: Polícia Slovenskej republiky Nové DETAILY o krvavom útoku vo vlaku: Muž DOBODAL študentku, spacifikovali ho cestujúci Útočník dobodal v kupé vlaku mladú študentku. Zranenej žene pomohla sprievodkyňa a muža spacifikovali cestujúci. Dnes o 09:59 Krimi

Dnes o 09:59 Krimi Nové DETAILY o krvavom útoku vo vlaku: Muž DOBODAL študentku, spacifikovali ho cestujúci Útočník dobodal v kupé vlaku mladú študentku. Zranenej žene pomohla sprievodkyňa a muža spacifikovali cestujúci.

V rýchliku smerujúcom z Košíc do Žiliny došlo k brutálnemu útoku. V jednom z kupé útočník dobodal mladú ženu.

Bol zdrogovaný?

Ako informoval portál tvnoviny.sk, útočiť mal 29-ročný muž. Ten si vo vlaku vyhliadol študentku, ktorá cestovala do Ružomberka.

V kupé, v ktorom sedela sama, na ňu tesne pred stanicou Spišská Nová Ves zaútočil nožom. Podľa portálu bol pravdepodobne pod vplyvom drog. Na nič si údajne nepamätá.

Mladej žene mal útočník spôsobiť päť bodných rán do krku a ramena.

Pomohli ľudia z vlaku

Vo štvrtok (2. novembra) ráno mala zranenú študentku čakať operácia.

29-ročný muž mal nastúpiť na stanici v Krompachoch. Pri sebe mal dva kuchynské nože. Po útoku ho spacifikovali cestujúci, ktorí následne privolali záchranku a policajtov.

„Študentke, ktorá cestovala z Košíc do Ružomberka, po útoku pomohla sprievodkyňa, ktorá podľa svedkov strhla záves a zastavila ním krvácanie. ​Vlak smerujúci z Košíc do Žiliny už zo stanice ďalej nepokračoval. Zakrvavenú ženu previezli záchrankou do nemocnice,“ píšu tvnoviny.sk s tým, že útočník mladú študentku zrejme nepoznal.

Je v stabilizovanom stave

Zdravotný stav mladej ženy, ktorú mal v stredu (1. 11.) večer vo vlaku z Košíc do Žiliny nožom napadnúť útočník, je stabilizovaný. Prípad naďalej vyšetruje polícia. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová uviedla, že na tiesňovú linku prijali žiadosť o pomoc k 22-ročnej žene s bodným poranením krku.

„Na železničnú stanicu v Spišskej Novej Vsi sme vyslali posádku rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice,“ uviedla Klimešová.

Hovorkyňa siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová TASR potvrdila, že pacientka bola do spišskonovoveskej nemocnice privezená so stredne ťažkými zraneniami. „Momentálne je jej zdravotný stav stabilizovaný, nateraz zostáva hospitalizovaná v nemocnici,“ uviedla.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

2 Galéria

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk/TASR