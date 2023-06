Zdroj: TASR/Ján Krošlák , Unsplash.com Nové EČV robia vodičom veľké problémy na PARKOVISKÁCH! Senzory nepoznajú taký typ písma Dizajn nových EČV vyvolal rozporuplné reakcie Slovákov od začiatku, ako ho predstavili. Kritika sa teraz stupňuje. 29. jún 2023 TOS Zo Slovenska

29. jún 2023 TOS Zo Slovenska Nové EČV robia vodičom veľké problémy na PARKOVISKÁCH! Senzory nepoznajú taký typ písma Dizajn nových EČV vyvolal rozporuplné reakcie Slovákov od začiatku, ako ho predstavili. Kritika sa teraz stupňuje.

Šoféri, ktorých autá majú nové tabuľky s evidenčným číslom, hlásia problémy. A to dosť závažné, zastihli ich na platených parkoviskách.

Parkovací senzor totiž nedokázal v niektorých prípadoch načítať ich značku a rampa pri výjazde tak zostala dole.

Dôvodom je iný font resp. typ písma. Ako prvá na problém upozornila RTVS.

Potrvá to

„V podstate sa mi to stáva všade. Nikde vo svete som nikdy nevidel, že by mala v strede nuly bodku. Samozrejme, že to spôsobuje problém. Oslovujete vrátnikov, musia vás púšťať manuálne cez rampy. Toto sa nedoriešilo,“ uviedol pre RTVS Martin, majiteľ novej tabuľky EČV.

Podľa generálneho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomíra Palčáka bude trvať nejaký čas, kým dodávatelia týchto technológií pre parkoviská urobia potrebné zmeny, aby problém zmizol.

Za zrušenie nového fontu vznikla ešte pred poukázaním na tento problém petícia. „Podľa širokej verejnosti nový font písma pre ŠPZ je ako z písacieho stroja a pre širokú verejnosť nečitateľný, veľmi neestetický a s malým štátnym znakom,“ píše sa v nej. Doteraz ju podpísalo vyše 2 700 ľudí.

Štát zmenu neplánuje

Napriek všetkému rezort vnútra o ďalšej zmene dizajnu tabuliek neuvažuje a apeluje na prevádzkovateľov parkovacích domov, aby si dali aktualizovať systémy na čítanie značiek.

„Zároveň majiteľ vozidla by si mal dať pozor, či náhodou to evidenčné číslo nie je niečím prekryté, zakrivené alebo nejakým spôsobom inak nastavené ako by malo byť podľa platných pravidiel,“ upozornila hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk