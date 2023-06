Nestaňte sa obeťami hekerov: TIETO APLIKÁCIE z Obchodu Play vám vybielia bankový účet!

Princíp je jednoduchý. Nainštalujete si do svojho Android zariadenia na prvý pohľad neškodnú aplikáciu, ktorú nájdete v Obchode Play. V nej je však ukrytý malvér nazvaný Anatsa a hekeri pomocou neho dokážu získať prístupy k vašim finančným, resp. bankovým aplikáciám.

Ako vysvetľuje špecializovaný portál Vo svete IT, malvér obsahuje informácie o viac ako 600 bankových aplikáciách z celého sveta a keď sa dostane do zariadenia, dokáže imitovať takéto aplikácie a týmto spôsobom získať prihlasovacie údaje obete. Ďalším spôsobom je zaznamenávanie kláves. Anatsa dokáže prevziať kontrolu aj nad celým vašim zariadením a rovno z neho vám tak vybieliť účet.

Útoky odhalili bezpečnostní experti z ThreatFabric , podľa ktorých je tento bankový trójsky kôň aktívny najmä v USA a vo Veľkej Británii, ale týka sa čoraz viac krajín a to aj v rámci Európskej únie.

Hekeri učia tento malvér imitovať čoraz viac bankových aplikácií a zároveň ho „ukrývajú“ do ďalších aplikácií.

Aktuálne zistili bezpečnostní experti prítomnosť Anatsy v aplikáciách na čítanie PDF súborov: PDF Reader – Edit & View PDF, PDF Reader & Editor, All Document Reader & Editor, All Document Reader and Viewer.