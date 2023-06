Zdroj: Unsplash.com , Polícia SR - Bratislavský kraj , Unsplash.com Dopravná nehoda nie je senzácia! Za jej natáčanie počas jazdy hrozí MASTNÁ pokuta Zdá sa, že Slováci sú nepoučiteľní. Len čo uvidia dopravnú nehodu, rovno za volantom vyťahujú mobilné telefóny. 28. jún 2023 Zo Slovenska

28. jún 2023 Zo Slovenska Dopravná nehoda nie je senzácia! Za jej natáčanie počas jazdy hrozí MASTNÁ pokuta Zdá sa, že Slováci sú nepoučiteľní. Len čo uvidia dopravnú nehodu, rovno za volantom vyťahujú mobilné telefóny.

Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy sa v pondelok (26. júna) stala hrozivo vyzerajúca dopravná nehoda kamiónov. Slováci nelenili a vytiahli mobilné telefóny, na ktoré si situáciu natáčali a fotografovali. A to robiť nemali.

Polícia upozorňuje, že dopravná nehoda nie je senzácia.

Na D1 sa po zrážke tvorili dlhé kolóny. „Mohli za to do veľkej miery aj nezodpovední vodiči, ktorí sa na mieste dopravnej nehody snažili počas vedenia vozidla urobiť čo najlepšie zábery dvoch nákladných vozidiel,“ prezradila polícia.

Natáčali počas jazdy

Dopravní policajti na mieste riadili premávku, dokumentovali nehodu a popri tom si všimli množstvo nezodpovedných vodičov: „Tí počas prejazdu okolo miesta dopravnej nehody ohrozovali a obmedzovali rýchlosť ostatných účastníkov cestnej premávky vyhotovovaním videozáznamov a fotiek z miesta udalosti.“

Zadržaný vodičák a pokuty

Počas necelých troch hodín policajti zistili 20 priestupkov, kedy vodiči počas šoférovania používali mobilné telefóny. Devätnásť priestupkov vyriešili na mieste, keď rozdali pokuty v celkovej výške 2 600 eur. Jednému vodičovi zadržali vodičský preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu.

„Upozorňujeme vodičov, že počas vedenia vozidla je natáčanie a fotenie na miestach dopravných nehôd veľmi nebezpečné a nanajvýš bezohľadné voči ostatným vodičom, ktorí musia nie na krátky čas zotrvať v kolónach,“ dodala polícia.

Toto nikdy nerobte!

Polícia vyzvala všetkých vodičov, ktorí prechádzajú okolo dopravnej nehody, aby v žiadnom prípade počas šoférovania nenatáčali videá a nezhotovovali fot­ky.

„Svojím konaním obmedzujú ostatných účastníkov cestnej premávky, vytvárajú kolízne situácie a stávajú sa potenciálnymi tvorcami ďalšej dopravnej nehody alebo škodovej udalosti. Za uvedené porušenie zákona o cestnej premávke je možné uložiť vodičovi pokutu od 60 do 300 € a zákaz činnosti do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní je možné uložiť vodičovi pokutu do výšky 150 eur,“ upozornila slovenská polícia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk