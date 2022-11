Zdroj: Nestlé Nutri Score na obale potravín je pre ľudí užitočným pomocníkom Nedávny prieskum medzi slovenskými spotrebiteľmi ukázal, že väčšine Slovákov záleží na zdravom stravovaní. To má následne vplyv aj na výber potravín, pri ktorých kúpe sa riadia aj informáciami uvedenými na obale. 10. november 2022 Tlačové správy

10. november 2022 Tlačové správy Nutri Score na obale potravín je pre ľudí užitočným pomocníkom Nedávny prieskum medzi slovenskými spotrebiteľmi ukázal, že väčšine Slovákov záleží na zdravom stravovaní. To má následne vplyv aj na výber potravín, pri ktorých kúpe sa riadia aj informáciami uvedenými na obale.

V prieskume pre spoločnosť Nestlé nadpolovičná väčšina Slovákov a Sloveniek (53 %) uviedla, že v rámci svojho životného štýlu dbá na zdravé stravovanie a zohľadňuje to aj pri výbere potravín. Len 13 % vyslovene tvrdí, že na zdravé stravovanie nedbá.

Zvyšujúci sa záujem ľudí o zdravé stravovanie preto motivuje čoraz viac výrobcov potravín, aby na obale uvádzali aj informácie o ich výživovej kvalite. Ideálne, v zjednodušenej a graficky zrozumiteľnej forme, ktorej by spotrebiteľ ľahko porozumel. Prečo? Pretože napriek podrobným informáciám o zložení potravín na obale spotrebitelia často nevedia, ako si hodnotné potraviny majú vyberať. Či už je to ich obrovským množstvom na pultoch obchodov alebo aj nedostatkom odborných znalostí, teda neschopnosťou správne interpretovať informácie uvedené na obale.

Nutri Score – objektívne výživové hodnotenie

Nutri Score. Ten hodnotí potraviny ako celok, a to na základe obsahu priaznivých a nepriaznivých výživových zložiek na organizmus. Výsledný pomer následne vyjadruje pomocou farebnej škály, s označením písmen A až E. Zelené pole označené písmenom „A“ označuje výrobky s vysokou výživovou hodnotou, ktoré môžeme konzumovať prakticky neobmedzene. Naopak, červené pole označené „E“ vyjadruje, že ide o výrobky, ktoré majú viac zložiek vo vyššom pásme, a preto by sme ich mali jesť menej často.

Ľudia aj odborníci vnímajú Nutri Score ako užitočného pomocníka

Z prieskumu vyplynulo, že označenie potravín systémom Nutri Score ľudia vnímajú veľmi pozitívne. Až dve tretiny spotrebiteľov (67 %) uviedlo, že ho považujú za užitočné. Tento názor je najsilnejší medzi najmladšou generáciou Z (18 – 25 rokov). Približne tretina (28 %) respondentov ho vníma neutrálne a len vo výnimočných prípadoch (4 %) je vnímané ako neužitočné.

Nutri Score hodnotia pozitívne aj odborníci. „Z môjho pohľadu môže spotrebiteľa správne nasmerovať pri výbere potravín s priaznivou nutričnou kvalitou, a tým zároveň prispieť k zdravšiemu životnému štýlu. Taktiež môže slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní, ktorý výrobok v danej kategórií kúpiť,“ povedala Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že informáciou v rámci systému Nutri Score by sa riadilo 57 % opýtaných. Tretina zaujala v tejto veci neutrálny postoj a len 10 % to odmieta. Opäť sa medzi tými s negatívnym postojom nachádzajú častejšie muži v porovnaní so ženami. Takmer polovica spotrebiteľov (48 %) zároveň tvrdí, že označenie Nutri Score ovplyvní ich výber a nákup potravín. 37 % ľudí sa v tomto smere vyjadrilo neutrálne a len 15 % odmieta, že by toto označenie ovplyvnilo obsah ich nákupného košíka.

