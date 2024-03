11. marec 2024 Politika O 15 kresiel europoslancov zabojujú STOVKY Slovákov: Ktoré strany podali KANDIDÁTNU listinu? Kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 24 politických strán a jedna koalícia.

Na kandidátnych listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Priblížil, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátky najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje tie, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

K urnám pôjdeme počas júna

Ministerstvo dodalo, že bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany a koalície. Ozrejmilo, že registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Zoznam všetkých strán, ktoré podali kandidátnu listinu, nájdete na ďalšej strane!

Zdroj: TASR