14. január 2024 Magazín Lifestyle ÚČESY na rok 2024 podľa TOP odborníkov: Toto je 8 strihov, ktoré si zamilujete! Túžite po zmene či s obľubou experimentujete? Odborníci na vlasy predstavili top účesy tohto roka. A bude sa rozhodne z čoho vyberať!

Neviete, čo s vlasmi? Skúste najlepšie vlasové účesy roka 2024. Predstavujeme vám top 8 strihov, ktoré pristanú takmer každej žene. Na vlasové trendy sa pozrel celebritný kaderník Andrew Fitzsimons a uznávaný vlasový štylista Rogerio Cavalcante.

1. Pretty pixie

Ste odvážne a milujete byť stredobodom pozornosti? Požiadajte svojho kaderníka o pretty pixie. „Osobne som nadšený zo strihania krátkych vlasov a nesmierne ma teší, že mám príležitosť vytvárať a upravovať tento strih, ktorý má viac osobitosti,“ vysvetľuje štylista Rogerio Cavalcante pre portál Bustle.

Pretty pixie je však potrebné vedieť nosiť. Vstúpte do roka 2024 s odvahou – práve ona dodá vášmu účesu pôvab, nadčasovosť a dostatok pozornosti: „Musíte mať sebadôveru, aby ste nepôsobili ako škriatok, inak je to skvelý štýl,“ pripomína skúsený vlasový odborník. Pretty pixie pristane najmä ženám s jemnejšou tvárou. Je vhodný pre tie z vás, ktoré chcú vyzerať šik a to v najkratšom čase: „V prípade pixie strihu sa upravíte rýchlo. Stačia vám prsty a pomáda.“

2. Vrstvy v pohybe

Túžite po objeme bez toho, aby účes pôsobil ako ťažká a neforemná helma? Skúste ďalší trendy účes, ktorý ovládne rok 2024: Dodá objem a pôsobí prevzdušnene, akoby vlasy poletovali okolo tváre. No okrem vrstvenia má ofinu po bokoch.

„Milujem vrstvy, najmä tie s nadmerným objemom. Dodávajú vlasom rozmer, hĺbku a dobre sa hodia k prirodzenej textúre vlasov a to kohokoľvek,“ vychvaľuje strih celebritný kaderník. Účes stačí vyfúkať a budete s ním vždy vyzerať sviežo a trendy.

3. Lob po ramená

Šik budete aj vtedy, ak sa rozhodnete pre lob alebo long bob, čo je účes tesne nad ramená. „Predpokladám, že sa stane trendom, pretože na rozdiel od pixie strihu môžu niektoré ženy po nedávnom návale krátkych tupých bobov uprednostniť trochu viac dĺžky a pohybu,“ myslí si Andrew Fitzsimons. Lob lichotí každej žene a zároveň je to nadčasový účes. Prečo? Postačí vám len kulma na jemnú vlnu a sprejom na textúru vlasov zase vytvoríte akýsi živší vzhľad. Ak majiteľku naraz omrzia rozpustené vlasy, stačí, ak si svoju kratšiu korunku krásy stiahnete do gumičky či spony.

Zdroj: Dnes24.sk