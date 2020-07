21. júl 2020 Eva Mikulová Krimi Otrasné! Týranému psovi uviazali kábel okolo krku a hodili do rieky! FOTO

Ďalší otrasný prípad týraného psa zverejnili pracovníci košického útulku zvierat. Na páchateľa tohto hnusného činu podali trestné oznámenie.

Ako uvádzajú, ešte v piatok 17. júla dostali telefonické oznámenie o psovi v rieke s omotaným káblom okolo krku.

Ako uvádzajú, ešte v piatok 17. júla dostali telefonické oznámenie o psovi v rieke s omotaným káblom okolo krku.

Bez šťastného konca

„Boli sme tam do pár minút a psík už bol na brehu…bol úplne vysilený, triasol sa a ledva nás vnímal,“ opisujú hrôzostrašný zážitok pracovníci útulku.

Psíka okamžite odniesli na Veterinárnu kliniku, kde mu diagnostikovali parvovírus a tak psa preložili na infekčné oddelenie, kde ho napojili na infúzie.

„Na klinike sme ho zabalili do suchého paplónika, triasol sa, veľmi sa triasol a zaspával od únavy. Sedeli sme pri ňom, pozerali do nevinných očiek a sľubovali, že to spolu zvládne a už bude dobre, že mu nikto nikdy neublíži…Diag­nostikovaný parvovírus bola posledná rana osudu. Samotný boj vo vode už bol príliš na jedno telíčko a nie to ešte táto zákerná choroba. Psík svoj boj o život prehral,“ emotívne opisujú posledné chvíle nešťastného psa.

S najväčšou pravdepodobnosťou bol psík do rieky hodený na inom mieste a tam kde sa našiel ho len vyplavilo. Je taktiež dosť možné, že ho do rieky hodili a držali kábel a tak ho doslova umučili.

„Psík mal čip a od majiteľa sme zistili, že psíka daroval.Podávame trestné oznámenie a urobíme všetko čo bude v našich silách, aby ten kto to robil pol potrestaný,“ dodávajú.

