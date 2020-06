Pápež dáva bicykel od Tourminátora do dražby: REAKCIA Sagana vás chytí za srdce!

View this post on Instagram

I am proud and excited that Pope Francis wants to donate the @iamspecialized Venge that I gave him for the "We Run Together" charity auction in favor of the healthcare personnel of the Papa Giovanni XXIII hospital in Bergamo and the Fondazione Poliambulanza in Brescia that were at the center of the fight against Covid-19. You can participate in the auction and have this unique, personalized bike, signed by Pope Francis here: https://www.charitystars.com/product/bicicletta-specialized-di-peter-sagan-donata-a-papa-francesco (Link in bio) Sono fiero ed emozionato che Papa Francesco abbia voluto donare la @iamspecialized Venge che gli ho portato per l'asta di beneficenza "We Run Together" a favore del personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII a Bergamo e la Fondazione Poliambulanza a Brescia che sono stati al centro della lotta contro Covid-19. Si può partecipare all'asta e poter avere questa unica, personalizzata bici, firmata dal Papa Francesco qui: https://www.charitystars.com/product/bicicletta-specialized-di-peter-sagan-donata-a-papa-francesco (Link in bio)