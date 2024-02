18. február 2024 Jakub Forgács Magazín Cestovanie Parádny TIP na výlet: Na jednom kopci nájdete rozhľadňu, MEGA hojdačku i OBRÍ fotorám, FOTO Jarné počasie čoraz viac láka na túry do prírody. Ak chcete začať nenáročným výletom, rozhodne sa oplatí vybrať do obce Necpaly, odkiaľ budete mať Turiec ako na dlani.

15 Galéria Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Iba prednedávnom sme vám predstavili miesto nad obcou Ondrášová (okres Turčianske Teplice), odkiaľ je jeden z najkrajších výhľadov nielen na Turiec, ale aj Veľkú Fatru či Kremnícké vrchy. Tentoraz sme sa vybrali o pár desiatok kilometrov ďalej, do obce Necpaly (v okrese Martin), ktoré turistom ponúknu hneď niekoľko zaujímavých atrakcií.

Čarovný výhľad

Priamo nad obcou sa vypína Rozhľadňa na Brotnici. Okolím vedie asfaltová cesta a značené cyklorasa, takže je to ľahko dostupné miesto na kratšiu prechádzku či cyklotúru, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Pod drevenou rozhľadňou nájdete posedenie s lavičkami a ohniskom, ale aj informačné tabule o regióne či povestiach. Priamo na rozhľadni sú pripevnené smerové šipky so vzdialenosťami, odkazujúcu na známe vrchy v blízkom či vzdialenejšom o­kolí.

Panoramatický pohľad na Turčiansku dolinu a protiľahlé pohorie Žiar však nie je jediným, čo vás na tomto mieste zaujme.

Fotorám aj mega hojdačka

Hneď pod rozhľadňou totiž stojí obrí fotorám s nápisom „I <3 Necpaly“, v ktorom si môžete urobiť spomienkový záber, či neprehliadnuteľný drevený dvojkríž. Pomyselnou „čerešničkou“ je mega hojdačka poniže, na ktorej si po výlete môžete oddýchnuť a kochať sa odtiaľ výhľadmi.

Ak sa vám výlet nad Necpaly bude máliť, môžete sa vybrať aj na neďaleký Hrad Blatnica, do „čarovnej“ Gaderskej doliny či obdivovať Čertovu bránu, kam sme sa počas nášho cyklovýletu na toto miesto vybrali aj my.

Zábery atrakcií nad Necpalmi si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

