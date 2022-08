Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini Pellegrini vyzýva poslancov, aby podporili návrh Kollára: Som rád, že splnil SĽUB! Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho podporia návrh na zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. 26. august 2022 han Politika

Predloženie návrhu do Národnej rady (NR) SR avizoval predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Pellegrini na piatkovej tlačovej konferencii vyzval všetkých poslancov parlamentu, aby návrh podporili.

„Som rád, že predseda NR SR si splnil svoj sľub. Bolo by to najelegantnejšie riešenie, prijať novelu ústavy, ktorá umožní poslancom skrátiť si volebné obdobie, alebo ktorá nakoniec dovolí aj vypísať referendum o predčasných voľbách, lebo dnes to ústava nedovoľuje,“ uviedol.

Čoho sa obáva?

Pellegrini sa obáva, že zo strany koalície pôjde opäť o „úskok“ a nenájde sa 90 hlasov na podporu novely. Vyzval poslancov, aby za návrh hlasovali. „Zmena ústavy ešte neznamená, že prídu predčasné voľby. Nech sa neboja o svoje stoličky, svoje platy. Nech za to zahlasujú. Je to len o tom, aby slovenská ústava do budúcna poznala takúto vec,“ ozrejmil a poukázal na vyjadrenie Ústavného súdu SR.

Čo sa týka aktuálnej politickej situácie a vládnej krízy, Pellegrini hovorí o smiešnom divadle. Neočakáva výsledok ani od piatkového rokovania vládnych strán. Počkať podľa Pellegriniho treba aj na to, s čím sa vráti z dovolenky líder OĽANO Igor Matovič.

Predstaviteľom vlády odkázal, aby nezasadali vo vládnom hoteli Bôrik ako blázni, ale aby sa konečne vrátili do svojich úradov a robili niečo pre ľudí.

