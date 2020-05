1. máj 2020 Eva Mikulová Kultúra Peter Cmorík bude spievať pod košickými balkónmi

Koncerty sa uskutočnia počas voľných sviatočných májových dní a ľudia ich budú sledovať z okien a balkónov v mestskej časti Západ.

Náš skvelý spevák Peter Cmorík vám príde zaspievať pod balkóny. Konkrétne obyvateľom mestskej časti Západ. Už 1. a 8. mája sa rozozvučia vybrané medziblokové priestory, do ktorých vnesú umelci najznámejšie slovenské hudobné hity, ale i úsmevné historky.

Keďže sú v dôsledku opatrení zrušené akékoľvek verejné kultúrne projekty, pri tomto bude potrebné „len“ pohodlne sa usadiť na svojom balkóne či pri okne bytu a nechať sa unášať známymi melódiami.

„Pri myšlienke zorganizovať koncerty tohto typu, kedy sa vydávame doslova k ľuďom, do ich obývačiek, sme sa museli zamerať na lokality s dostatočným množstvom bytových domov a ich dispozíciou okien a balkónov smerom k miestu realizácie koncertu. Nebolo to ľahké, keďže ideálne natočené paneláky aspoň v tvare „U“ a smerovaním balkónov do vnútra pomyselnej osi máme na Terase len zriedkavo. Napriek tomu sme vybrali 4 miesta, ktoré na malú chvíľku rozozvučíme muzikou,“ uvádza starosta MČ Západ, Marcel Vrchota.

Kedy a kde:

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na pôvodne plánovaný termín 1. máj koncert ruší a program bude na budúci týždeň takto:

Piatok 8. máj (* pôvodný termín)

16.00 hod.: RUŽOVÁ / MATUŠKOVA

18.30 hod.: KEŽMARSKÁ

Sobota 9. máj (* nový termín namiesto 1. mája)

16.00 hod.: HUMENSKÁ

18.30 hod.: SLOBODY / RUŽÍNSKA

Terasanom zahrá Peter Cmorik

Zaznejú jeho najznámejšie hity Peter sa už do Košíc teší a verí, že neostane len pri speve. „Priznám sa, že som ešte publikum na balkónoch nemal, ak nerátam pospevovanie ešte ako chalana pod balkónom frajerky. Určite to využijem aj na otestovanie svojich komunikačných schopností so vzdialenými divákmi v oknách panelákov,“ s úsmevom poznamenal.

