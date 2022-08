Zdroj: TASR/AP , TASR/Pavol Zachar Pink, Lady Gaga či Sting: Ako vznikli umelecké mená hudobných HVIEZD? Keby sme vám ukázali mená Stefani Joanne Angelina Germanotta či Cameron Jibril Thomaz, asi by vám veľa nepovedali. V prípade Lady Gaga a Wiz Khalifa je to však iná pesnička. 13. august 2022 Magazín

Zdroj: TASR/AP , TASR/Pavol Zachar

Svetové hviezdy vedia, že dobre zvolené umelecké meno je polovica cesty k úspechu. Niektoré zápisy z rodných listov by sme totiž poriadne nevedeli ani vysloviť. Preto je chytľavá a dobre znejúca prezývka vo svete šoubiznisu samozrejmosťou.

Viete však, aký majú pôvod a čo znamenajú? Pozreli sme sa na vznik umeleckých mien hneď niekoľkých velikánov hudobného sveta.

Lady Gaga

Ak by sme povedali meno Stefani Joanne Angelina Germanotta, asi by ste si nevedeli predstaviť, že ide o popovú divu svetového formátu. Za svoje umelecké meno Lady Gaga vďačí svoju producentovi Robovi Fusarimu. Pri spoločných stretnutiach v štúdiu vždy na miesto pozdravu spieval hit piesne „Radio Ga Ga“ od skupiny Queen. Práve, keď Stefani vymýšľala umeleckú prezývku, poslal jej Rob SMS s textom „Lady Gaga“. Autocorrect totiž opravil slovo „Radio“ z piesne na „Lady“ a umelecký pseudonym bol na svete.

Snoop Dogg

Jeden z najúspešnejších raperov planéty je v skutočnosti Calvin Cordozar Broadus, Jr. Musíme uznať, že s takým menom by sa vo svete šoubiznisu prerazilo len ťažko. Ako malý chlapec miloval komix o psovi Snoopym a tak mu tak začala hovoriť aj jeho mama. Pridal k tomu umeleckú podobu anglického slova „dog“ čiže pes a Snoop Dogg bol na svete.

Pink

Mnohý by si možno mysleli, že speváčka a skladateľka Pink dostala svoje umelecké meno vďaka ružovej farbe vlasov. Nie je to však pravda. Speváčka, civilným menom Alecia Beth Moore, vystupovala v kluboch už vo veku 14 rokov. Pre prezývku ju inšpirovala postava Mr. Pink z Tarantinovho filmu Reservoir Dogs.

Pitbull

Americký raper, spevák-skladateľ, producent a textár Pitbull sa narodil v Miami s menom Armando Christian Pérez. Sám o sebe prehlasuje, že ak si niečo zaumieni, ide za tým hlava nehlava a nehľadí na prekážky. Doslova o sebe prehlasuje, že je ako pes Pitbull. Príznačnejšie umelecké meno si tak ani vybrať nemohol.

Fergie

Pamätáte si americkú speváčku Fergie? Kalifornská rodáčka má v rodnom liste uvedené Stacy Ann Ferguson. S výberom prezývky to podľa vlastných slov nemala ťažké. Fergusonovcom totiž nikto v štátoch nepovie inak ako skrátene „Fergie“.

Eminem

Opäť zavítame do vôd hip-hopu. Najznámejší „biely“ raper Eminem je v skutočnosti Marshall Mathers. Za prvé umelecké meno si zvolil skratku M&M. Ako malá slovná hračka z iniciálok neskôr vzniklo svetoznáme meno Eminem.

Avicii

Švédsky DJ Avicii (Tim Bergling) vystrelil ako raketa, no v 28 rokoch si siahol na život. Jeho umelecké meno si však podmanilo celý svet. A ako vlastne vzniklo? V budhistickom slangu slovo Avici znamená najnižšiu úroveň pekla. Ako však sám umelec povedal, zvláštny význam pre neho nemalo. Páčilo sa mu ako znie. Keď sa chcel registrovať na sociálnej sieti, Avici už bolo obsadené a tak na koniec pridal ešte jedno i.

Sting

Anglického hudobníka známeho pod umeleckým menom Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) snáď netreba predstavovať. Talentovaný umelec hrával na škole jazz v Phoenix Jazzmen. Rád si obliekal čierno-žltý pruhovaný sveter. Kapelník Gordon Solomon zo žartu hovoril, že vyzerá ako včela. Viac nebolo treba a vznikla prezývka „Sting“ z anglického slova, ktoré znamená žihadlo. Hudobník s civilným menom Gordon v rozhovore v roku 2011 povedal: „Nikdy som sa nevolal Gordon. Mohli by ste na ulici kričať Gordon a ja by som ušiel z cesty.“

The Weeknd

Mladícka nezbednosť priviedla Kanaďana Abela Makkonena Tesfayeho k svetoznámemu menu The Weeknd. Ako mladý chlapec milujúci dobrodružstvo spolu s kamarátom hodil do dodávky matrace a na víkend odišiel preč. Ako sám priznal, svoje civilné meno nenávidel a tak, keď sa rozhodol pre umeleckú kariéru, spomenul si na svoj príbeh z tínedžerského veku. Chcel sa pomenovať ako The Weekend, no v Kanade už pôsobila kapela s rovnakým názvom. Na rad prišla malá zmena a The Weeknd bol na svete.

Wiz Khalifa

Amerického rapera, hudobného producenta a herca Camerona Jibrila Thomaza už ako dieťa zdobila nevídaná bystrosť a šikovnosť. Keď mal 15 rokov, začali ho volať „Wiz“, čo je odvodené z anglického slova „widsom“, čiže múdrosť. Khalifa je zase od jeho moslimského starého otca. V arabčine toto slovo znamená „úspešný muž“.

A čo Slováci a Česi?

Ako bonus spomenieme niektorých umelcov z Česka a zo Slovenska. Ani v našich končinách totiž umelecké mená nie sú ničím výnimočným. Napríklad známa česká speváčka Lucie Bílá je v skutočnosti Hana Zaňáková. Michal David zašiel ešte ďalej. V roku 1978 si meno zmenil úradne. Po narodení sa volal Vladimír Štancl.

Meno šansoniérky Hany Hegerovej by ste neuhádli ani vo sne. Umelkyňa sa civilným menom volala Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová.

Umelecké meno využíva aj Dara Rolins. V jej rodnom liste by ste našli Darinu Gambošovú. Speváčka Tina je Martina Csillaghová a taký Majk Spirit je v skutočnosti Michal Dušička. A hádanka pre skutočných znalcov. Viete, kto je to Koloman Magyary? Pod týmto menom by ste na matrike našli rapera Kaliho.

