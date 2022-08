Zdroj: Instagram.com/becca_tojeona Moderátorka tvrdí, že ju OBŤAŽOVAL primátor: Pritlačil ma k sebe a rukou išiel až na zadok! Nepríjemný zážitok sa rozhodla moderátorka Katarína Balážiová, známa ako Becca, vyrozprávať Slovákom. Primátor mesta na východe Slovenska ju mal obchytkávať. 11. august 2022 han Magazín

11. august 2022 han Magazín Moderátorka tvrdí, že ju OBŤAŽOVAL primátor: Pritlačil ma k sebe a rukou išiel až na zadok! Nepríjemný zážitok sa rozhodla moderátorka Katarína Balážiová, známa ako Becca, vyrozprávať Slovákom. Primátor mesta na východe Slovenska ju mal obchytkávať.

Obľúbená moderátorka a influencerka sa pred niekoľkými dňami rozhodla, že sa na sociálnej sieti TikTok podelí o nepríjemný zážitok. Moderovala podujatie v meste Sabinov, kde sa to malo celé aj udiať.

Podľa moderátorky ju mal obťažovať primátor tohto mesta Michal Repaský. Informuje o tom aj portál čas.sk.

Slová moderátorky

„Na moderovačke bol aj primátor tohto mesta Sabinov. V jeden moment, keď som mu podala mikrofón a niečo som sa ho opýtala, ma chytil okolo pása. Normálne ma pritisol k sebe a rukou pokračoval až k môjmu zadku na boku. Silno ma stlačil,“ hovorí Becca vo videu.

„Zareagovala som najlepšie ako som vedela a dvomi rukami som sa snažila vypáčiť z toho jeho úchytu. Lenže, pritiahol ma ešte silnejšie,“ pokračovala.

Nakoniec sa jej malo podariť dostať sa z tejto situácie. „Všetci, ktorí tam boli, videli, že sa niečo deje a niečo nie je v poriadku,“ dodala moderátorka, ktorá sa zamyslela nad tým, prečo sa takéto nepríjemné situácie na Slovensku dejú. „Príbeh som prerozprávala preto, že sa takýchto situácií v našej spoločnosti ešte stále deje veľa a myslím, že už stačilo," poznamenala.

"Nebolo to kvôli tomu, že by som chcela niekomu ublížiť, ale cítim spoločenskú zodpovednosť,“ doplnila Katarína Balážiová.

Reakcia primátora

Ako na pohľad moderátorky reagoval samotný primátor Sabinova? „Pripúšťam, že mohlo dôjsť ku kontaktu s pani moderátorkou vo chvíli, keď mi blahoželala a ja som sa nakláňal k mikrofónu, ktorý držala oboma rukami veľmi blízko svojej tváre. Odmietam však spôsob, intenzitu, okolnosti či pohnútky tak, ako ich uviedla pani moderátorka vo svojom videu,“ povedal primátor pre Nový Čas.

Moderátorka v ďalších videách k tomuto príbehu ešte prezradila toto: „Čím dlhšie to budeme akceptovať a nebudeme na to upozorňovať, bude to znamenať kroky naspäť v našej spoločnosti."

