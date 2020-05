17. máj 2020 . TASR Správy Zo zahraničia Po hlasnom rozprávaní sa koronavírus môže vo vzduchu udržať viac ako osem minút

Výskumníci zistili, že hlasné rozprávanie po dobu jednej minúty v uzavretom priestore by mohlo vygenerovať najmenej 1000 kvapôčok obsahujúcich nový koronavírus.

16 Galéria

Kvapôčky, ktoré pri rozprávaní vypustia ľudia infikovaní novým koronavírusom, sa môžu vo vzduchu udržať až niekoľko minút a hrozí tak nákaza ďalších osôb.

Informovala o tom vo štvrtok spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na zistenia výskumníkov Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH) a Pensylvánskej univerzity zverejnené vo vedeckom časopise The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Nové zistenia

Výskumníci zistili, že hlasné rozprávanie po dobu jednej minúty v uzavretom priestore by mohlo vygenerovať najmenej 1000 kvapôčok obsahujúcich nový koronavírus. Podľa doterajších zistení vedcov by toto množstvo malo byť dostatočné na to, aby sa ich vdýchnutím nakazili ďalší ľudia. Kvapôčky sa vo vzduchu môžu udržať viac ako osem minút.

Na účely experimentu výskumníci nechali vybranú osobu opakovať frázu „ostaňte zdraví“ do zariadenia v miestnosti, ktorá mala simulovať uzatvorený priestor so stojatým vzduchom.

Výber spomínanej frázy vedci odôvodnili tým, že spoluhlásky „th“ v anglickom slove „healthy“, čo v preklade znamená „zdravý“, efektívne produkujú dostatok kvapôčok.

Výskumný tím následne pomocou lasera sledoval, čo sa stane s kvapôčkami potom, ako vyjdú z ústnej dutiny. Väčšie kvapôčky sa vo vzduchu čiastočne odparili a zmrštili.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR