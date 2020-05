13. máj 2020 Zo zahraničia Koronavírus sa prispôsobuje ľuďom: Vedci našli dôkazy o mutáciách

Analýza viac ako 5 349 genómov koronavírusu SARS CoV-2 zo 62 krajín ukázala, že zatiaľ čo vírus samotný je pomerne stabilný, niektoré kmene zmutovali.

Vedci našli dôkazy o mutáciách v niektorých kmeňoch nového koronavírusu, ktoré naznačujú, že tento patogén sa môže adaptovať na človeka, na ktorého preskočil zrejme z netopierov. Podľa denníka The Guardian sa to konštatuje v zatiaľ nepublikovanej a nerecenzovanej štúdii výskumníkov z London Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Ľahšie šírenie vírusu

Dve genetické zmeny sa však týkajú glykoproteínového hrotu, ktorý vírus používa na infikovanie ľudských buniek.

Vedci z LSHTM zdôrazňujú, že nie je jasné, ako mutácie ovplyvňujú vírus, ale keďže zmeny vznikli nezávisle od seba v rôznych krajinách, môžu pomôcť ľahšiemu šíreniu vírusu.

„Presne na to musíme dávať pozor,“ cituje Guardian profesora Martina Hibberda, hlavného autora štúdie. „Vyvíjajú sa vakcíny a iné terapie proti tomuto proteínu, pretože sa zdá byť veľmi dobrým cieľom. Musíme na to dávať pozor a ubezpečiť sa, že tieto mutácie neznehodnocujú tieto postupy,“ dodal Hibberd.

Skupiny koronavírusu

Doterajšie štúdie včas odhalili, že tvar jeho glykoproteínového hrotu mu umožnil efektívnejšie sa viazať na ľudské bunky ako príbuzný vírus, ktorý v roku 2002 vyvolal prepuknutie choroby SARS. Tento rozdiel zrejme pomohol novému koronavírusu infikovať viac ľudí a rýchlo sa rozšíriť po svete.

Vedci identifikovali dve veľké skupiny koronavírusu, ktoré sa momentálne šíria po celom svete. Jedna z dvoch mutácií glykoproteínového hrotu bola nájdená v 788 kmeňoch vírusu, druhá bola prítomná iba v 32.

