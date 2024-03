Po náraze lode sa v Baltimore ZRÚTIL most! Vo vode skončili autá aj ľudia, VIDEO

V meste Baltimore v americkom štáte Maryland sa v noci na utorok zrútila časť mosta, keď doň v narazila veľká loď. TASR o tom informuje podľa agentúra AP.

Okolo 01.30 h ráno miestneho času narazilo do jedného pilierov mosta Key Bridge (Francis Scott Key Bridge) nákladné plavidlo.

Viaceré autá sa z poškodeného mosta zrútili do rieky Patapsco. Informácie o prípadných obetiach alebo zranených neboli bezprostredne zná­me.

„Pre incident na moste I-695 Key Bridge sú všetky jazdné pruhy uzavreté v oboch smeroch. Doprava sa odkláňa,“ uviedol marylandský dopravný úrad na platforme X.

Video z udalosti sa šírilo prostredníctvom sociálnych sietí. Starosta Baltimoru Brandon M. Scott uviedol, že záchranári pátrajú prinajmenšom po siedmich osobách, ktoré zrejme spadli do vody.

