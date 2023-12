18. december 2023 ELA Rôzne Počasie prinesie pred Vianocami aj SNEŽENIE. V TÝCHTO regiónoch bude snežiť nasledujúce dni Do Vianoc nám zostávajú posledné dni, ktoré prinesú slnečné a teplé dni, no aj daždivé či zasnežené počasie. T

Zdroj: TASR/František Iván

Posledný predvianočný týždeň začne pokojne

Počasie na Slovensku a aj v okolitých krajinách ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš, ktorá prináša stabilné počasie, no zároveň do našej oblasti pumpuje od západu teplý vzduch.

„Takto by to malo byť aj nasledujúce dni. Do stredy treba na našom území počítať s pokojným, prevažne jasným až polooblačným počasím. Denné teploty pôjdu na celom území nad nulu a v najteplejších lokalitách sa dostanú až k +10 °C,“ informuje iMeteo.sk.

V stredu by sa počasie malo na našom území zmeniť. Tlaková výš sa stiahne späť nad Atlantik a do našej oblasti sa otvorí chladnejšie a vlhšie severozápadné prúdenie, v ktorom k nám budú postupovať jednotlivé zrážkové vlny.

Bude pršať, ale aj snežiť

V stredu ráno začne na našom území od severozápadu pršať. Spočiatku hrozí dokonca aj riziko mrznúcich zrážok. Sneženie sa zatiaľ očakáva len na horách. V stredu popoludní sa však začne ochladzovať a hranica sneženia začne klesať.

Vo štvrtok a v piatok nás čakajú oblačné až zamračené dni a postupovať k nám budú od severozápadu ďalšie zrážkové vlny. To sa však už nad naše územie natlačí chladnejší vzduch a zrážky začnú byť na severe postupne aj v nižších polohách snehové.

„Studený vzduch sa bude dostávať aj nad východné Slovensko a postupne aj tu zrážky prejdú najskôr do zmiešaného a potom aj do kvapalného skupenstva,“ dodáva iMeteo.

Denné teploty sa budú pohybovať od štvrtka v intervale 0 až +6 °C, no na severe hrozí postupne aj slabý celodenný mráz. V noci by malo mrznúť na mnohých miestach.

Posledný predvianočný týždeň prinesie najskôr stabilné a teplé počasie, ktoré v stredu vystrieda upršané počasie. V druhej polovici týždňa sa na sever a východ Slovenska dostane aj sneženie.

Zdroj: iMeteo.sk