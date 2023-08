9 Galéria Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Pocta pre hokejovú LEGENDU: Mariána Hossu uvedú do Siene slávy slovenského hokeja Marián Hossa bude už navždy členom špeciálnej spoločnosti. Stane sa 37. členom Siene slávy slovenského hokeja. 3. august 2023 Hokej

3. august 2023 Hokej Pocta pre hokejovú LEGENDU: Mariána Hossu uvedú do Siene slávy slovenského hokeja Marián Hossa bude už navždy členom špeciálnej spoločnosti. Stane sa 37. členom Siene slávy slovenského hokeja.

Marián Hossa sa stane novým členom Siene slávy slovenského hokeja. Uvedú ho do nej 9. augusta v rámci slávnostného galavečera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov v ankete Hokejista roka 2023.

Jednomyseľné rozhodnutie

Na prijatí bývalého reprezentanta a jedného z najúspešnejších útočníkov slovenskej hokejovej histórie do Siene slávy sa na svojom uplynulom zasadnutí jednomyseľne zhodol nominačný výbor prestížnej expozície. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

„Nesmierne si vážim, že sa dostanem do takej špeciálnej spoločnosti. Chcel by som sa poďakovať nominačnej komisii za navrhnutie a uvedenie do Siene slávy slovenského hokeja. Veľmi si to vážim, znamená to pre mňa veľa. Ďakujem,“ uviedol 44-ročný Marián Hossa, ktorý má za sebou bohatú a úspešnú kariéru ovenčenú ziskom troch Stanleyho pohárov so Chicagom Blackhawks.

Hviezda NHL

Odchovanec trenčianskeho hokeja odohral v NHL celkovo 19 sezón. V základnej časti nastúpil na 1 309 zápasov, v ktorých nazbieral 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V 205 dueloch play off pridal ďalších 149 bodov (52+97). Na klubovej úrovni získal v roku 1997 extraligový titul s materskou Duklou Trenčín.

Za Slovensko odohral dovedna 88 zápasov, strelil v nich 39 gólov. Zahral si na ôsmich majstrovstvách sveta, štyroch olympijských turnajoch a dvoch Svetových pohároch. V roku 2021 ho uviedli do hokejovej Siene slávy v Toronte ako tretieho slovenského rodáka po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom.

Fantastická kariéra

Marián Hossa bude v poradí 37. členom Siene slávy slovenského hokeja. „Mariána Hossu navrhla a jeho prijatie jednohlasne potvrdila nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja. Marián má za sebou fantastickú kariéru. Na klubovej úrovni ju podčiarkol ziskom troch Stanley Cupov, na medzinárodnej príkladným vzťahom k národnému tímu. Vďaka dosiahnutým úspechom patrí k najvýraznejším šíriteľom dobrého mena slovenského hokeja v zahraničí. Je vzorom a inšpiráciou pre mnohé hokejové nádeje po celom svete. Veľmi ma teší, že 9. augusta bude slávnostne uvedený do Siene slávy slovenského hokeja,“ povedal pre hockeyslovakia.sk Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a člen nominačnej komisie Siene slávy slovenského hokeja.

