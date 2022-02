Podpis obrannej dohody: Slovensku zablahoželal aj americký minister zahraničných vecí

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu zablahoželal Slovensku k ratifikácii dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi. Informuje o tom TASR na základe Blinkenovho príspevku na Twitteri.

„Blahoželáme Slovensku k ratifikácii dohody o obrannej spolupráci. Táto dohoda zlepší obrannú spoluprácu a podporí bezpečnejšie Slovensko,“ napísal Blinken a dodal, že dokument znamená potvrdenie záväzku USA k spolupráci so spojencami v NATO.

V Národnej rade SR za dohodu hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60 poslancov. Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

We congratulate Slovakia on its ratification of the Defense Cooperation Agreement. This agreement will improve defense cooperation and support a safer and more secure Slovakia. It confirms our commitment to respect and cooperation through @NATO as #FriendsPartnersAllies