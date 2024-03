21. marec 2024 Tlačové správy Podporili sme hokejových majstrov sveta Možno ste si práve spomenuli na zlatý Göteborg, ale momentálne je reč o rybníkovom hokeji a šikovných chlapcoch z bratislavského klubu Frosty Shots.

V predošlom roku nás v Kanade na majstrovstvách sveta reprezentovali najlepším možným spôsobom a pri obhajobe titulu nebude chýbať ani Fond pre budúcnosť športu.

Presadili sa v mekke hokeja

Grantový projekt Niké sa hokejistov nechystá podporiť priamo v krajine javorových listov. Porota sa rozhodla pomôcť im finančne s nemalými nákladmi na cestu. Tú ale musia odložiť, pretože sa s nimi osud tak trochu pohral. Organizátori tohtoročný turnaj zrušili v dôsledku nepriaznivého počasia. Všetko zlé je ale na niečo dobré. Úradujúci majstrami sveta v rybníkovom hokeji sa môžeme chváliť minimálne o rok navyše! „Všetko sa začalo v roku 2017, kedy sme sa dozvedeli o rybníkovom hokeji. Dali sme dokopy päťčlennú partiu, ktorá je až na jedného člena doteraz pokope. V nasledujúcom turnaji sme sa už dostali na MS, kde sme sa kvalifikovali z majstrovstiev Slovenska a hneď pri premiére sme v náročnej konkurencii obsadili 2. miesto. O rok na to sme výsledok zopakovali a naposledy z toho bol najvyšší stupienok.“ Zhrnul nám útočník Dávid Diškanec.

Strieborní medailisti z MS do 18 rokov

Bolo by naivné si teraz myslieť, že by stačilo dať dokopy akúkoľvek partiu a automaticky by mohla hrať o titul. Konkurenciu na takomto svetovom šampionáte predstavuje viac ako 100 mužstiev. „Proti nám v nejednom klube nastúpili aj bývalí hráči z NHL.“ So zaujímavými hráčmi sa môžu pochváliť aj naši hokejisti. Členmi Frosty Shots sú totiž naši strieborní medailisti z MS do 18 rokov 2003 Branislav Fábry a Ján Mucha. „Majstrovstvá Slovenska nám tento rok na svetovom fóre nevyšli. Po zrušení MS však máme o rok viac času pripraviť sa na obhajobu titulu a ďalšie zviditeľnenie Slovenska proti hráčom z celého sveta.“

Hrali pri mrazivých –35 °C!

Zaujímavé je aj obzretie sa za pravidlami. V čom sa rybníkový hokej odlišuje od klasického? „Mančafty sú tvorené zvyčajne štyrmi, či piatimi hráčmi. Keď sa ich na turnaji zraní viac, tak majú smolu, pretože sa automaticky dostávajú do oslabenia. Rozhodca tu zase nepoužíva píšťalku, v prípade straty puku sa napríklad vhadzuje v strede hracej plochy. Zaujímavé je to aj s faulmi. Ak sa ho dopustí hráč jedného z tímov, tak sa gól automaticky pripíše súperovi.“ V Kanade, kde odmenení hokejisti odohrali niekoľko turnajov, sa priemerne hrá pri teplote –15° C. Zažili však aj väčší extrém a to takmer neuveriteľných –35° C. „Pri tejto teplote sa nám už lámali aj nože na korčuliach.“

Prihláste sa do Fondu aj vy!

Chlapci z Bratislavy robia Slovensku skvelé meno a veríme, že sa to nezmení ani v nasledujúcich rokoch. Ako je to vo vašom prípade? Budeme radi, ak sa pochválite. Natočte video, nahrajte ho na stránku www.nikefondsportu.sk a možno sa dočkáte aj odmeny v podobe grantu.

