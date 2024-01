6. január 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Polícia sa podelila o NAJBIZARNEJŠIE prípady z tiesňovej linky: SLZY smiechu zaručené! Polícia sa aj vlani stretla s množstvom kurióznych a humorných situácií. Toto sú tie najbizarnejšie z nich.

Policajné spisy ukrývajú množstvo humorných zápiskov. Presvedčia vás o tom aj najbizarnejšie prípady, ktoré riešila juhočeská polícia. Zverejnila ich na webe Týdeník Policie.

Mali zabrániť psej „láske“

Vlani počas februára zavolala na tiesňovú linku žena, ktorá vďaka kamere na pozemku zistila, že sa jej na záhradu prehrabal cudzí pes. Akýsi „orech“ mal naháňať jej „papierovú“ sučku a ona chcela okamžitý policajný zásah.

Policajti vyhodnotili, že psej láske už asi nikto nezabráni a žene odporučili, aby zavolala odchytovú službu.

Gang výtržníkov? Ale kdeže!

Apríl priniesol ďalší kuriózny prípad. Policajtom volal vystrašený muž, ktorý oznámil, že reštauráciu a okolo stojace autá nejaká partia „bombarduje“ kamením. Policajti vyštartovali riešiť výtržnosť, no po príchode na miesto ich čakalo prekvapenie. „Policajti zistili, že útočníkom je muž, ktorý kamienky triafa do okna svojej priateľky… No a pokračovanie, to už je vskutku súkromné,“ dodali muži zákona.

Toto veru zlodej nebol

Máj bol mesiacom, kedy sa policajtom ozval muž, podľa ktorého drzý zlodej kradne na námestí kvetiny z kvetináčov.

Hliadka ho vraj spozná podľa toho, že má na hlave veľký slamený klobúk.

Policajti naozaj muža našli a zistili, že ide o pracovníka firmy, ktorá sa v meste stará o zeleň. Kvety len presádzal.

Pozor, nevstupovať!

Pred jedenástou večer sa policajtom ozvali aj manželia z Písecka. Stáli na ulici, videli výrazné svetlo a z ampliónu sa ozýval hlas, ktorý varoval pred vstupom na súkromný pozemok. O žiadnom stráženom objekte, napríklad armádnom, však nevedeli. Hliadka napokon zistila, že ide o stavenisko so zaparkovanými stavebnými strojmi. Areál bol strážený automatickým zabezpečovacím zariadením s nahovoreným varovaním.

Ešte nekončíme! Ďalšia dávka bizarných prípadov vás čaká aj na druhej strane. Ten posledný je TOP!

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk