21. november 2023 Zo zahraničia Polícia tvrdí, že auto zasiahol METEORIT: V streche vytvoril POLMETROVÚ dieru V streche auta objavili obrovskú dieru. Polícia a aj hasiči tvrdia, že ju mohol vytvoriť meteorit.

Hasiči v Štrasburgu boli privolaní k autu, z ktorého sa šíril dym. Keď prišli na miesto, nestačili sa čudovať. V streche Renaultu Clio bola obrovská diera.

Spadol meteorit?

Ako informoval portál francebleu.fr, hasiči majú nezvyčajné podozrenie. „Máme podozrenie na pád hviezdneho telesa,“ uviedli hasiči vo svojej správe.

Našli úlomok

To, že polmetrovú dieru mohol spôsobiť meteorit, tvrdí aj polícia. Na mieste však neobjavili žiadny predmet s veľkosťou, ktorá by nasvedčovala tomu, že mohol spôsobiť také rozsiahle škody.

Neďaleko zdemolovaného auta však našli úlomok veľkosti vlašského orecha, ktorý už polícia poslala na laboratórny rozbor.

Špecialisti však oponujú. Podľa nich tak malý predmet nemohol vytvoriť 50 centimetrový otvor na streche auta. „Ak by to bol meteorit, našli by sme ho na mieste. Vzhľadom na veľkosť otvoru na streche to nemôže byť nájdený malý úlomok,“ povedal výskumník François Colas.

Podľa polície je nájdený úlomok veľmi ľahký a pripomína spálené drevo. "Aj gulička padajúca veľkou rýchlosťou môže narobiť škody. Ale najprv treba dokázať, že je to objekt pochádzajúci z vesmíru,“ dodal policajný hovorca.

