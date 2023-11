Zdroj: Policie České republiky VIDEO dramatického zásahu: BEZDOMOVEC pomohol zachrániť muža, ktorý skočil do rieky Muž bez domova bol v správnom čase na správnom mieste. Navyše sa zachoval ako pravý hrdina. 20. november 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia

Pražským policajtom sa podarilo zachrániť muža, ktorý skočil z mosta priamo do Vltavy a nemohol vlastnými silami doplávať k brehu. Za svoj život môže ďakovať pozornému bezdomovcovi.

Celý príbeh sa udial minulý utorok (14. novembra) večer. Muž bez domova si všimol, že pri Hlávkovom moste niekto skočil do Vltavy.

Neváhal ani sekundu

„Bez váhania sa išiel pozrieť, čo sa stalo a vo vode uvidel muža, ktorý na neho nereagoval a nemal dostatok síl doplávať k brehu,“ informovala polícia.

Keďže muž nevlastní mobilný telefón, hneď bežal pre pomoc. Podarilo sa mu zastaviť okoloidúceho vodiča, ktorého poprosil, aby zavolal na tiesňovú linku.

„Zhodou okolností boli v blízkosti policajti zo špeciálnej poriadkovej jednotky, ktorí na miesto udalosti došli do dvoch minút od oznámenia,“ dodáva pražská polícia.

Zachránili ho!

Policajti okamžite začali prehľadávať breh Vltavy a priamo pod Hlávkovým mostom si všimli muža, ktorý sa snažil držať konára, ktorý mu predtým hodil bezdomovec.

„Policajti topiacemu sa ihneď hodili hádzacie vrecko s lanom, ale vyčerpaný muž sa lana nebol schopný udržať,“ píše polícia s tým, že jeden z policajtov sa za pomoci lana k topiacemu sa mužovi spustil, uviazal mu lano okolo hrudníka a dal si ho na chrbát.

Muža sa podarilo dostať z rieky pomocou rebríka, ktorý poskytli hasiči a kolegovia zo špeciálnej poriadkovej jednotky.

„Zachránený, ktorý mal na sebe iba spodnú bielizeň, nebol schopný s policajtmi vôbec komunikovať a bol silno podchladený. Preto ho hneď zabalili do termofólie a odovzdali privolaným záchranárom, ktorí si ho prevzali do svojej starostlivosti. Prečo muž skočil do Vltavy zisťujú pražskí kriminalisti,“ dodala na záver polícia.

