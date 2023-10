Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Pomáhajú srdcu aj CHUDNÚŤ. Nechajte KEŠU orechy namočené vo vode, výsledok vás prekvapí Superpotravina! Kešu orechy sú obľúbené najmä pre ich chuť, no preukázali sa ich zdravotné benefity a pomáhajú dokonca aj pri chudnutí. 29. október 2023 TOS Lifestyle

29. október 2023 TOS Lifestyle Pomáhajú srdcu aj CHUDNÚŤ. Nechajte KEŠU orechy namočené vo vode, výsledok vás prekvapí Superpotravina! Kešu orechy sú obľúbené najmä pre ich chuť, no preukázali sa ich zdravotné benefity a pomáhajú dokonca aj pri chudnutí.

Ešte pred takými 100 rokmi sa strom kešu používal iba na drevo. Až neskôr sa orechy z toho stromu dostali do kuchyne a dnes sú považované dokonca za superpotravinu.

Zdravotné benefity

Ak by sme mali dopodrobna menovať všetky zdravotné benefity v súvislosti s kešu orechmi, bolo by to na dlhšie. Každopádne, podľa odborných článkov sú obzvlášť bohaté na vitamín B6.

Okrem toho obsahujú vitamíny E a C, niacín, tymín, riboflavín, vitamín K či kyselinu listovú. Sú tiež bohaté na fosfor a zinok. A sú aj plné mononenasýtených a polynenasýtených tukov, vrátane olejovej kyseliny, ktorú nájdete aj v olivovom oleji. Táto kyselina je dôležitá pre metabolické procesy a pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi.

Kešu na chudnutie

Aby toho nebolo málo, kešu orechy sú hodnotným zdrojom proteínov a vlákniny, ktoré človeku dodávajú energiu a zmierňujú pocit hladu.

Taktiež stimulujú produkciu hormónu serotonín, ktorý pomáha potlačiť chuť. Odborníci tak zaradzujú kešu orechy k potravinám, ktoré podporujú proces chudnutia.

Náhrada kravského mlieka

Kešu orechy sa dajú konzumovať na mnoho spôsobov a zaujímavosťou je, že sa dajú využiť aj na prípravu rastlinného nápoja, ktorým môžete nahradiť kravské mlieko.

Nechajte ich na noc namočené vo vode, kešu orechy nasiaknu vodou. Neskôr ich opláchnite, vložte do mixéra a zalejte čistou vodou. Mlieko preceďte cez gázu a nalejte do fliaš.

Podľa mnohých má výsledný produkt chuťovo veľmi blízko k skutočnému kravskému mlieku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

