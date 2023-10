Psíčkar zachytil NEVÍDANÝ jav: NEUVERÍTE, čo vietor robil s časťou lesa, VIDEO

Psíčkar v Stirlingshire zachytil zábery obdivuhodnej sily vetra, ktorá dvíhala lesnú pôdu spolu s celými stromami. Dialo sa to počas búrky Babet, ktorá zasiahla Škótsko a priniesla so sebou silný vietor, dážď a záplavy. Informoval o tom portál BBC.com.

Ako uvádza portál, David Nugent-Malone bol na prechádzke so psom Jakeom na ceste, ktorú pár často navštevuje. „Prešli sme cez túto konkrétnu časť doslova stokrát predtým a nikdy sme nič také nevideli,“ povedal Nugent-Malone pre BBC.

📸 David Nungent-Malone pic.twitter.com/zPkMQTQKel