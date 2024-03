26. marec 2024 Ľubomír Hudačko Magazín Ona Popradčanka zo seriálu Zrada taký boom nečakala: Z diania na ministerstve jej je smutno Hrá negatívnu postavu a preto napríklad v nákupných centrách cíti častejšie pohľady ľudí. Zaujímavosťou je, že na VŠMU neštuduje herectvo.

Herečka Kristína Sisková pochádzajúca z Popradu sa v súčasnosti vysielanom a populárnom seriáli Zrada predstavila divákom v úlohe Katky. Jej vzťah so ženatým mužom hrá prím celého príbehu a nielen o tom sme sa pre Poprad24 zhovárali.

„Určite je to najväčší projekt, ktorý som doteraz robila. Úprimne som nečakala, že okolo toho bude až taký mediálny boom. Už sa mi stalo, že to nebolo vždy príjemné. Hrám negatívnu postavu a preto napríklad v nákupných centrách cítim, že ľudia na mňa ukazujú prstom a obzerajú sa. Človek, ktorý to začne zažívať, je na začiatku trošku paranoidný. Teraz je to naozaj intenzívne, no viem, že je to súčasť mojej práce. Som síce extrovertný typ človeka, napriek tomu si na tieto situácie ešte stále len zvykám,“ prezradila nám.

Komentáre nečíta

Stáva sa aj to, že ju diváci požiadajú o selfie, čo na ňu pôsobí milo a pozitívne. „Som veľmi rada, že úplne s negatívnou situáciou som sa nestretla. Skôr na sociálnych sieťach sa stane, že k téme pribudne negatívny komentár. Všetky komentáre nečítam, to by som robila zle sama sebe,“ vysvetľuje mladá herečka z Popradu.

Seriál sa natáčal pred rokom, začalo sa v apríli. Kristína priznáva, že istým spôsobom jej mohlo pomôcť k obsadeniu aj to, že sa podobá na hlavnú predstaviteľku pôvodného seriálu v Británii.

„Ak by však režisér so mnou herecky nebol stotožnený, tak určite by si ma nevybrali len kvôli podobe. To, s kým budem hrať som dopredu nevedela. Vedela som len to, že to bude zaujímavý a kvalitnejší projekt na slovenské pomery. Mala som veľký rešpekt pred castingom,“ prezradila viac zo zákulisia.

Šialená výzva

Film si podľa nej vyžaduje úplne inú prípravu. Kristína preto mala veľký stres z toho, s kým bude hrať. Milan Ondrík hrá hlavné postavy v mnohých kvalitných československých filmoch, ktoré sa dostali aj na festival do Karlových Varov a taktiež mala rešpekt pred Klárou Issovou, ktorá sa so svojou rolou úžasne popasovala. Ako Češka v seriáli hovorí cudzím jazykom.

„Klobúk dole pred ňou, ako to zvládla. Obidvoch nacastovali až po mne. To bola pre mňa nová vlna stresu, že práve s nimi budem hrať. Bola to šialená výzva, keďže obidvaja majú obrovské skúsenosti na rozdiel odo mňa aj vo filmovom priemysle,“ poznamenala ďalej Sisková.

O tom, ako sa natáčal fyzický atak na hlavnú postavu seriálu sa dočítate v pokračovaní na 2. strane!

Zdroj: Lukáš Kimlička / TV Markíza

Zdroj: Dnes24.sk