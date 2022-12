POZOR na hroziace nebezpečenstvo! Mrznúci dážď a ľad môžu spôsobiť KATASTROFU na cestách

Počasie je na Slovensku ako na hojdačke, čo so sebou prináša veľmi nebezpečné javy.

Nasledujúce hodiny na naše územie dorazia ďalšie zrážky, ktoré môžu priniesť výrazne nebezpečenstvo, informuje iMeteo.sk.

Našich západných susedov v nadchádzajúcich hodinách čaká výraznejšie sneženie, zatiaľ čo Slovensko zasiahne dážď, ale pozor! Dážď bude nebezpečný.

„V priebehu popoludnia a večera k nám síce už začne od juhozápadu zatekať teplejší vzduch, avšak ten sa bude dostávať najskôr predovšetkým do vyšších vrstiev atmosféry, zatiaľ čo v nižších bude stále studená vzduchová hmota. Tá sa premieša s teplým vzduchom až zajtra ráno,“ vysvetľuje iMeteo.

Nočné zrážky, ktoré prídu na naše územie, budú v nižších polohách zo sneženia rýchlo prechádzať do dažďa. Keďže bude chladno, tak kvapalné zrážky budú namŕzať.

Mrznúci dážď včera zasiahol Bavorsko a spôsobil množstvo nehôd a problémy v energetike. Teraz sa podobná situácia očakáva na našom území.

Ešte večer sa môže aj v nižších polohách vyskytovať sneženie, no v noci od juhozápadu príde do nižších polôh dážď, ktorý bude aj namŕzať. Sneženie by stále malo pokračovať napríklad na Orave, či na Kysuciach.