9. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Tešte sa na sériu SLNEČNÝCH dní: Po nich na naše územie dorazia BÚRKY Pred nami je niekoľko príjemných dní. V druhej polovici víkendu sa však počasie výrazne pokazí.

Po prechodnom zhoršení počasia na Slovensku znova privítame slnko. Hoci teploty vystúpia pomerne vysoko, letných hodnôt sa tentoraz nedočkáme.

Čaká nás príjemný deň

„Od severu až severozápadu bude k nám dnes zasahovať okraj tlakovej výše. Počasie sa nám už zastabilizovalo, búrky a dážď sú na chvíľku preč a vy si dnes môžete užiť pekný jarný deň. Počas noci ešte bolo oblačno, miestami doznievali aj zrážky, ale počas dnešného dňa už znova naplno vykukne slnko na celom našom území,“ píše iMeteo.sk.

Ortuť teplomera vystúpi na +18 až +23 °C.

Chladnejšie bude na Orave a Spiši, kde sa očakávajú teploty do +16 °C. Najteplejšie bude v južných okresoch. „Tieto teploty v porovnaní s tými pred víkendom budú o čosi nižšie, avšak pôjde o primerané teploty na túto ročnú dobu,“ dodáva server.

V niektorých oblastiach môže byť pocitová teplota o niečo nižšia. Bude za to môcť slabý severný vietor. Najväčšiu rýchlosť dosiahne v Košickom kraji (do 25 km/h). Tento severný vietor by tak mal byť v ostatných oblastiach len mierny.

Prichádza výrazná zmena

Takéto stabilné počasie by sme si mali užiť až takmer do konca týždňa.

„Ďalšie zhoršenie počasia a spolu s ním aj búrky prídu až v nedeľu, kedy by mal znova našim územím prechádzať studený front. Dovtedy si ale užite príjemné jarné slniečko,“ píše iMeteo.sk.

